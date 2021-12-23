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23 Ara 2021 - 10:53- Gündem G: 23 Ara 2021 - 11:19

Civelek’ten KOTO’ya nezaket ziyareti

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, AKP Geçmiş Dönem İl Başkanı Mahmut Civelek’i ağırladı  

Civelek’ten KOTO’ya nezaket ziyareti mask

Başta ekonomi olmak üzere kentimiz ve ülkemizin gündemine dair tüm konuların istişare edildiği, ilimizin ortak noktası olan KOTO, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda AKP Geçmiş Dönem İl Başkanı Mahmut Civelek, Kocaeli Ticaret Odası’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

BAŞKAN BULUT VE YÖNETİMİ AĞIRLADI

KOTO Başkanı Necmi Bulut’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya ve Abdurrahman Çuhadar ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, AK Parti Geçmiş Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Öztürk de yer aldı.

CİVELEK: YAKINDAN VE TAKDİR EDEREK TAKİP EDİYORUZ

Konuklarına hitaben yaptığı konuşmasında, KOTO’nun birleştirici ve bütünleştirici rolüne vurgu yapan Başkan Bulut, üyeye hizmet kalitesini yükseltme vizyonuyla hayata geçirilen projelerle ilgili de kapsamlı bilgiler verdi. KOTO’nun başarılı çalışmalarını hem üye olarak hem de kent kamuoyu vasıtasıyla yakından takip ettiğini vurgulayan Civelek, “KOTO gerek kentimiz, gerek ülkemiz için önemli kurumların başında geliyor. Çalışmalarınızı yakından ve takdir ederek takip ediyoruz. Başkan Bulut nezdinde KOTO’yu kutluyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum” dedi. 
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23 Ara 2021 - 10:53 - Gündem

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