Reklamı Kapat
23 Ara 2021 - 10:56- Gündem G: 23 Ara 2021 - 10:57

Başiskele’de bu kış da evler sıcacık olacak

Başiskele Belediyesi, her kış olduğu gibi bu kış aylarında da ilçe genelinde yıl boyunca ağaçların budanmalarından elde edilen odunları dar gelirli, yardıma muhtaç ailelere yakacak olarak dağıtıyor.

Başiskele’de bu kış da evler sıcacık olacak mask

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla gönülden işler yapan Başiskele Belediyesi, ilçedeki dar gelirli ailelerin yaz kış demeden yanında olmaya devam ediyor. Soğuk kış günlerinde yardıma muhtaç vatandaşlara yakacak odun yardımıyla destek olarak örnek işler yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yıl boyunca ilçe genelindeki yere sarkan, kuruyan, devrilme tehlikesi olan ve yol kenarlarında trafiği olumsuz etkileyen ağaç dallarının budanmasıyla oluşan odunlar belediyenin depolarında muhafaza edilirken, kış ayları boyunca vatandaşlara yakacak yardımı olarak dağıtılıyor.

Belediye ekiplerince küçük parçalara ayrılan odunlar çuvallanarak, kışın evlerini soba ile ısıtan ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Başiskele’de soğuk kış aylarında hiçbir hanenin soğuk kalmaması için vatandaşlara gönülden hizmet veren Başiskele Belediyesi, soğuk havalar sona erene kadar yakacak yardımına devam edecek.
# Başiskele
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Özlü, Altınkent’teki komşularına misafirliğe gitti   mask
Özlü, Altınkent’teki komşularına misafirliğe gitti  
BAŞKİM 2021’de 377 Başiskeleli’ye İstihdam Sağladı mask
BAŞKİM 2021’de 377 Başiskeleli’ye İstihdam Sağladı
Özlü, Serhan Çatal’a ‘hayırlı olsun’a gitti mask
Özlü, Serhan Çatal’a ‘hayırlı olsun’a gitti
Başiskele Belediyesi personeline yüksekte çalışma eğitimi mask
Başiskele Belediyesi personeline yüksekte çalışma eğitimi
Özlü Damlar Vadisi’nde mesai arkadaşlarıyla yürüdü mask
Özlü Damlar Vadisi’nde mesai arkadaşlarıyla yürüdü
Özlü Pastacılık Okulu’nda Hünerlerini Sergiledi   mask
Özlü Pastacılık Okulu’nda Hünerlerini Sergiledi  
Özlü, esnafların istek ve taleplerini dinliyor mask
Özlü, esnafların istek ve taleplerini dinliyor
“Mavi Yeşil Başiskele”nin en güzel fotoğrafları belli oldu mask
“Mavi Yeşil Başiskele”nin en güzel fotoğrafları belli oldu
Başiskele’nin Genc-i Âlâ’sı Siber Güvenlik Eğitimi Alacak mask
Başiskele’nin Genc-i Âlâ’sı Siber Güvenlik Eğitimi Alacak
Başiskele Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı   mask
Başiskele Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı  

23 Ara 2021 - 10:56 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.580.863 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Başiskele’de bu kış da evler sıcacık olacak mask
Başiskele’de bu kış da evler sıcacık olacak
Kartepli gençler bilimin peşinde   mask
Kartepli gençler bilimin peşinde  
Usta şeflerden tecrübe paylaşımı   mask
Usta şeflerden tecrübe paylaşımı  
Büyükşehir TSM Korosu’ndan muhteşem konser mask
Büyükşehir TSM Korosu’ndan muhteşem konser
Sanat Sokağı yeni yıla hazır mask
Sanat Sokağı yeni yıla hazır
İzmit Belediyesinden yeni hizmet noktası  mask
İzmit Belediyesinden yeni hizmet noktası 
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL