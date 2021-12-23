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23 Ara 2021 - 13:47- Siyaset G: 23 Ara 2021 - 13:48

İYİ Parti Çayırova'da yeni başkan Bayrak  

İYİ Parti Çayırova İlçe Başkanlığı görevine İlhami Bayrak atandı. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İlhami Bayrak’a yeni görevinde başarılar diledi  

İYİ Parti Çayırova'da yeni başkan Bayrak   mask

İYİ Parti’de bir süre önce yeni yapılanma süreci başlamıştı. Bu kapsamda Kandıra İlçe Başkanı Hilal Kübra Altunel görevinden ayrılmış, yerine Yusuf Battal atanmıştı. İYİ Parti Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Şeref Uzunal da görevinden ayrıldı. Uzunal görevinden ayrılan ikinci ilçe başkanı oldu. Yaklaşık iki haftadır ilçe başkanlığı için istişareler yapan il teşkilatı yeni ilçe başkanını dün belirledi. Çayırova İlçe Başkanlığı görevine İlhami Bayrak atandı. İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İlhami Bayrak’a yeni görevinde başarılar diledi.

 

İLHAMİ BAYRAK KİMDİR?

İlhami Bayrak 1972'de Bayburt'ta doğdu. İlköğretimi Bayburt'ta, ortaöğretimi ise Pendik İmam Hatip Lisesi'nde devam etti. 1982 yılından bu yana Çayırova'da ikamet eden Bayrak, siyasete genç yaşta Milli Görüş teşkilatlarında başladı ve birçok farklı kademede önemli görevler üstlendi. 2009 Yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Çayırova Belediye Meclis Üyesi seçildi ve plan bütçe komisyonu, imar komisyonu, denetleme komisyonlarında görev yaptı. 2011 Yılında Saadet Partisi İlçe Başkanlığı görevine getirilen İlhami Bayrak, 2014 Yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Çayırova Belediye Başkan Adayı oldu. 2019 Yerel Seçimlerinde ise İYİ Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı oldu. Çayırova Fatih Spor Kulübünde uzun dönem başkanlık görevini yürüten ve birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görev aldı. Bayrak, evli ve 5 çocuk babasıdır.
# Çayırova, İyi Parti, çocuk
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23 Ara 2021 - 13:47 - Siyaset

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