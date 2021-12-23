Eğitimcilerden bir günlük iş bırakma kararı!

Eğitim İş Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu eğitimcilerin maaşları hakkında yaptığı yazılı açıklamada bir günlük iş bırakma çağırısında bulundu. Mutlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kuruluşundan itibaren “kimsesizlerin kimsesi” olarak adlandırılan Cumhuriyetimiz, siyasi iktidarın bağımsızlık, laiklik ve sosyal devlet ilkelerine ters düşen politikaları sonucunda emperyalist odaklara bağımlı hale getirilerek hızla yoksullaştırılmıştır. Ülkemizin yaşadığı derin ekonomik krizler sonucunda ortaya çıkan aşırı zamlar, pahalılık, döviz kurlarındaki artış, yoksulluk emekçilerin artık tükenmesine neden olmuştur.

“ENFLASYON ORANINA BİLE YAKLAŞMADI”

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in Kasım ayı araştırması, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 13 bin 97 lira olduğunu ortaya koyarken, asgari ücrete yapılan zam, daha emekçinin eline geçmeden eridi. Sözde toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına reva görülen 2 yıllık zamlar da yıl bitmeden çoktan eridi. Enflasyon ve artan vergi dilimi ile mevcut maaşlarımız yok olmuştur. Son bir yılda tüketilmesi kaçınılmaz olan temel gıda ürünlerine yüzde 50'nin üzerinde zam gelmişken, biz kamu emekçilerine yapılan zam, TÜİK'in gerçekçi olmayan enflasyon oranına bile yaklaşamamıştır.

“1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Biz eğitim emekçileri de tükenişten payımızı alıyoruz. Zaten yoksulluk sınırının altında olan maaşımız enflasyon karşısında sürekli eriyor. Bu yoksulluk, bu sömürü artık yeter. Gün umutsuzluğa kapılma, kendini çaresiz ve güçsüz hissetme günü değildir. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür. Üreten emekçileriz, sesimiz, sözümüz var. Hep birlikte güçlüyüz. Gelin üretimden gelen gücümüzü kullanalım, tüm yaşananlara karşı birlikte ses çıkaralım. Ulusal, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine, emeğimize, geleceğimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak için 29 Aralık Çarşamba günü tüm eğitim emekçilerini 1 günlük iş bırakmaya çağıyoruz. İş yerlerimize gitmiyoruz, alanlarda buluşuyoruz.”