‘Ostracon’, sanatseverlerle buluştu  

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kıyar’ın kişisel sergisi ‘Ostracon’ açıldı. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan, 25 eserin bulunduğu serginin açılışı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği sergi, 31 Aralık’a kadar açık kalacak.
“MODERN OSTRACON ANLAYIŞINA KARŞI”
Sergi ile ilgili Prof. Dr. Kıyar’dan bilgi alan Rektör Yardımcısı Çiftçi, Kıyar’ı tebrik etti. Ostracon kelimesinin anlamını paylaşan Prof. Dr. Kıyar, “Her dışlananın adının konduğu, her ötekinin belgelenerek sıkıştırıldığı dünyada; tüm ötekileri kapsamak ancak sanatın sahip olduğu özgür aklın bir çıktısı olabilir. Antik Yunan’da kent devletinde dışlananın ve istenmeyenin adının kırılmış çömlek parçalarına yazılarak gerçekleştirildiği oylamanın da adıdır ‘Ostracon.’ Ötekileştirilen veya biçimsel olarak reddedilenin bütünsel estetiğin bir nüvesi olduğunu vurgulayan sergi, modern ostracon anlayışına bir eleştiri-karşı duruştur” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.