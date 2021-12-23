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23 Ara 2021 - 13:47- Eğitim G: 23 Ara 2021 - 13:49

‘Ostracon’, sanatseverlerle buluştu  

KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kıyar’ın kişisel sergisi ‘Ostracon’un açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi de katıldı  

Büşra Çetin
Büşra Çetin Tüm Haberleri
‘Ostracon’, sanatseverlerle buluştu   mask

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kıyar’ın kişisel sergisi ‘Ostracon’ açıldı. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan, 25 eserin bulunduğu serginin açılışı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği sergi, 31 Aralık’a kadar açık kalacak.

 

“MODERN OSTRACON ANLAYIŞINA KARŞI”

Sergi ile ilgili Prof. Dr. Kıyar’dan bilgi alan Rektör Yardımcısı Çiftçi, Kıyar’ı tebrik etti. Ostracon kelimesinin anlamını paylaşan Prof. Dr. Kıyar, “Her dışlananın adının konduğu, her ötekinin belgelenerek sıkıştırıldığı dünyada; tüm ötekileri kapsamak ancak sanatın sahip olduğu özgür aklın bir çıktısı olabilir. Antik Yunan’da kent devletinde dışlananın ve istenmeyenin adının kırılmış çömlek parçalarına yazılarak gerçekleştirildiği oylamanın da adıdır ‘Ostracon.’ Ötekileştirilen veya biçimsel olarak reddedilenin bütünsel estetiğin bir nüvesi olduğunu vurgulayan sergi, modern ostracon anlayışına bir eleştiri-karşı duruştur” dedi.

23 Ara 2021 - 13:47 - Eğitim

Muhabir Büşra Çetin

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