Reklamı Kapat
23 Ara 2021 - 13:49- Gündem G: 23 Ara 2021 - 13:51

Cem Vakfı ve iş adamları Başkan Aygün’ü ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün önceki gün Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcıları Hasan Sezgin, Hayrettin Derun, Cem Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Kaça...
Cem Vakfı ve iş adamları Başkan Aygün’ü ziyaret etti mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün önceki gün Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcıları Hasan Sezgin, Hayrettin Derun, Cem Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Kaçan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ü konuk etti. Yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinin gerçekleştiği buluşmada Başkan Aygün, konuklarına nezaketleri için teşekkür etti.

ATILIMCI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareler kapsamında Atılımcı İş Adamları Derneği Başkanı İlker Kızılkaya, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Yıldırım, Adnan Sarısüleyman ve Serkan Kasımoğlu’nu da konuk etti. AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Karadeniz’in de yer aldığı görüşmede konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, geçtiğimiz günlerde genel kurul sürecini tamamlayan dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Atılımcı İş Adamları Derneği Başkanı İlker Kızılkaya da Başkan Aygün’e kongreye katılımları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Derince’nin Hizmet Binası şekilleniyor   mask
Derince’nin Hizmet Binası şekilleniyor  
Aygün, Yığılcalılara konuk oldu mask
Aygün, Yığılcalılara konuk oldu
Başkan Aygün, Aydın ve Şeker’i konuk etti   mask
Başkan Aygün, Aydın ve Şeker’i konuk etti  
Aygün, Mardinlilere konuk oldu mask
Aygün, Mardinlilere konuk oldu
Aygün: Her zaman engellilerin yanınızdayız   mask
Aygün: Her zaman engellilerin yanınızdayız  
Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler   mask
Aygün: Önceliğimiz çocuklar ve gençler  
24 Kasım yarışmalarında derece alanlara hediyeleri Aygün’den mask
24 Kasım yarışmalarında derece alanlara hediyeleri Aygün’den
Aygün’den memur personeline sosyal denge sözleşmesi müjdesi mask
Aygün’den memur personeline sosyal denge sözleşmesi müjdesi
“Derneklerimiz en büyük zenginliğimiz” mask
“Derneklerimiz en büyük zenginliğimiz”
Aygün’den DER-MEK’e Ziyaret   mask
Aygün’den DER-MEK’e Ziyaret  

23 Ara 2021 - 13:49 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.580.863 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Cem Vakfı ve iş adamları Başkan Aygün’ü ziyaret etti mask
Cem Vakfı ve iş adamları Başkan Aygün’ü ziyaret etti
Çayırova Atatürk Ortaokulu’nda Bilim Fuarı heyecanı mask
Çayırova Atatürk Ortaokulu’nda Bilim Fuarı heyecanı
Eğitimcilerden bir günlük iş bırakma kararı! mask
Eğitimcilerden bir günlük iş bırakma kararı!
Sezer: Hayatta olmazsa olmaz şey, vatandır   mask
Sezer: Hayatta olmazsa olmaz şey, vatandır  
Başiskele’de aşısız öğretmenleri fişleme iddiası mask
Başiskele’de aşısız öğretmenleri fişleme iddiası
Arkadaşını öldüren sanık: "Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim" mask
Arkadaşını öldüren sanık: "Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim"
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL