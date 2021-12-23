Cem Vakfı ve iş adamları Başkan Aygün’ü ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün önceki gün Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcıları Hasan Sezgin, Hayrettin Derun, Cem Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Kaçan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ü konuk etti. Yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinin gerçekleştiği buluşmada Başkan Aygün, konuklarına nezaketleri için teşekkür etti.
ATILIMCI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareler kapsamında Atılımcı İş Adamları Derneği Başkanı İlker Kızılkaya, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Yıldırım, Adnan Sarısüleyman ve Serkan Kasımoğlu’nu da konuk etti. AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve İlçe Başkan Yardımcısı Hakan Karadeniz’in de yer aldığı görüşmede konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, geçtiğimiz günlerde genel kurul sürecini tamamlayan dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Atılımcı İş Adamları Derneği Başkanı İlker Kızılkaya da Başkan Aygün’e kongreye katılımları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.