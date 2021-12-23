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23 Ara 2021 - 13:50- Gündem G: 23 Ara 2021 - 13:52

Yeni yıl ruhu, Wellborn Luxury Hotel’de yaşanır  

Wellborn Luxury Hotel; eğlencenin doruklarına çıkmak, sokak lezzetlerinin tadına varmak isteyenleri 24-25-26 Aralık tarihlerinde ikincisini düzenleyeceği ‘Yılbaşı Pazarı’ etkinliğine bekliyor

Yeni yıl ruhu, Wellborn Luxury Hotel’de yaşanır   mask

Başiskele’de bulunan Wellborn Luxury Hotel; alışverişin, eğlencenin ve yeme içmenin keyfini çıkarmak isteyenleri 24-25-26 Aralık’ta ikinci kez ‘Yılbaşı Pazarı’ etkinliğinde buluşturuyor. İlki Kocaeli halkı tarafından çok sevilen ve ikincisi gerçekleştirilen Yılbaşı Pazarı etkinliğinde, hediyelik eşya stantlarından ünlü markaların alışveriş stantlarına, aile ve çocuklara yönelik workshoplardan bando şova ve canlı müzikten DJ performansına kadar her anı dolu dolu bir etkinlik sizleri bekliyor.

3 GÜN ÜCRETSİZ ETKİNLİK

Katılımın ücretsiz olduğu ve her gün 13:00 itibariyle ziyaretçilerine kapılarını açacak olan Yılbaşı Pazarı, bugün saat 13:00’te açılıyor. Saat 15:00’te misafirleri yılbaşının coşkusunu yaşatacak bir bando şovla karşılayacak olan etkinlikte, yine bu akşam saat 20:00’de canlı blues konseri gerçekleşecek. Yarın saat 20:00’de DJ performansı ile devam edecek olan etkinlik, pazar akşamı saat 20:00 itibari ile sona erecek.

SOKAK LEZZETLERİNİN TADINA VARIN

Bu hafta sonu sizler de ailenizle birlikte farklı ve eğlenceli bir aktiviteye katılmak isterseniz, sıcak şaraptan sosisli sandviçe, patates kızartmasından köfte ekmeğe ve soğan halkasına kadar en sevilen sokak lezzetleri ve özenle seçilen daha birçok tat Yılbaşı Pazarı’nda sizleri bekliyor olacak. Siz de yılbaşı ruhunu doyasıya yaşamak, sevdiklerinizi ve kendinizi şımartmak istiyorsanız yapmanız gereken, en kalın giysilerinizi giyerek bu benzersiz eğlenceye katılmak olacak.

# Başiskele, Sokak

23 Ara 2021 - 13:50 - Gündem

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