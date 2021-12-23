Serap Özkut Wedding lansmanda göz doldurdu  

İlimizin önemli tasarımcılarından Serap Özkut ve ekibi, tanıtımını İzmit Tanyıldız'da gerçekleştirdi. Lansmanda yaklaşık 25 gelinlik tanıtımı yapıldı. Tasarlanan gelinlikler sosyal medyada adeta patlama yaşadı. Tanıtımın fotoğraf çekimi Kayahan Demirbaş, video çekimi ise Abdülhamit tarafından gerçekleştirildi.
“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"
Lansmanda konuşan Serap Özkut, "25 yıllık tecrübemiz ve deneyimimizi her yıl yaptığımız koleksiyon çekimlerimizden farklı olarak stüdyo ortamında büyük bir ekiple, işin ehli fotoğraf sanatçısı Kayahan Demirbaş ve profesyonel mankenlerle gerçekleştirdik. TÂCI MAHAL ismini verdiğimiz koleksiyonumuz birbirinden özel işleme, dantel, stras taşlar, modernize edilmiş kumaşlar ve tüllerden oluşuyor" şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.