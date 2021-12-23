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23 Ara 2021 - 13:52- Gündem G: 23 Ara 2021 - 13:54

Cousins Beauty Güzellik Merkezi hizmete açıldı

Kentimizin başarılı kadınlarından ve aynı zamanda teyze çocukları olan estetisyen Ceyhan Bulut ve Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Azası Arzu Ataman’ın ortaklığında İzmit merkezde kurulan Cousins Beauty Güzellik Merkezi, törenle hizmete açıldı

Cousins Beauty Güzellik Merkezi hizmete açıldı mask

Kentimizde ikamet eden 25 yıllık estetisyen Ceyhan Bulut ile iki dönemdir Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Azası olan Arzu Ataman bir araya gelerek İzmit’te ‘Cousins Beauty’ adlı güzellik merkezini kurdu. Aynı zamanda teyze çocukları olan Bulut ve Ataman’ın İngilizce’de ‘kuzenler’ anlamına gelen ‘Cousins’ ismini verdikleri güzellik merkezi, geçtiğimiz günlerde Ömerağa Mahallesi Cemil Karakadılar Sokak Ekşiler İşhanı No:23 Kat:4 adresinde törenle hizmete açıldı.

AÇILIŞTA YALNIZ BIRAKMADILAR

Açılış törenine AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, ilçe kadın kolları yöneticileri, İzmit Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Azası Nagihan Akyıldız, Gebze Türker Turizm yöneticileri Makbule Türker ve Sema Türker, güzellik merkezi ortakları Ceyhan Bulut ve Arzu Ataman’ın aileleri ve dostları katıldı. Kokteylli düzenlenen açılışın kurdelesini güzellik merkezi ortakları olan kuzenler ve AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay birlikte kesti.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, HİJYEN, GÜVEN

Kurdele kesiminin ardından davetliler, güzellik merkezinin hayırlı olması dileklerinde bulunurken işyeri sahipleri Ceyhan Bulut ve Arzu Ataman ise, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan, çelenk gönderen, telefonla arayarak tebrik eden herkese teşekkür etti. Müşteri memnuniyeti, hijyen ve güvenin üst düzeyde tutulduğu güzellik merkezi, toplamda 4 personeli ile güzelliğine ve cilt bakımına önem veren tüm müşterilerini bekliyor.

# Kadın, Sokak

23 Ara 2021 - 13:52 - Gündem

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