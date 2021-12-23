Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. idaresindeki 48 VH 958 Plakalı Renault marka otomobil, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
23 Ara 2021 - 14:06- Asayiş Güncelleme: 23 Ara 2021 - 14:08
Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaya, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.