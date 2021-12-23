İzmit Belediyesinin yeni şampiyonu Mali Hizmetler Müdürlüğü oldu

Kurum içerisinde çalışan personeller arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmek adına İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği birimler arası futbol turnuvasında heyecan, final organizasyonu ile sona erdi. 2 Kasım tarihinde başlayan ve yaklaşık 1,5 ay süren turnuvada 14 takım kıyasıya mücadele ederken, rakiplerini tek tek eleyen Mali Hizmetler Müdürlüğü ekibi ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şampiyonluk için kozlarını paylaştı.
ÜÇÜNCÜYÜ PENALTILAR BELİRLEDİ
Cephanelik Stadyumu’ndaki final organizasyonu, Zabıta Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü takımları arasında oynanan üçüncülük maçı ile başladı. Normal süresi 1-1 sona eren müsabakada penaltı atışları sonrası rakibini 4-2 mağlup eden Zabıta Müdürlüğü, turnuvada üçüncü oldu. Bu maçın hemen ardından ise şampiyonu belirleyecek olan final karşılaşmasına geçildi.
ŞAMPİYONLUĞA İKİNCİ YARIDA UZANDILAR
Park Bahçeler Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü arasında oynanan final karşılaşmasında ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda peş peşe goller bulan Mali Hizmetler Müdürlüğü sahadan 2-0 gibi net bir skorla galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Mali Hizmetler Müdürlüğü ekibine kupasını, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan ve Park Bahçeler Müdürü Ümit Uçar verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.