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23 Ara 2021 - 14:14- Spor G: 23 Ara 2021 - 14:15

Kağıtsporlu judocular okul sporlarına da damga vurdu
Kağıtsporlu judocular okul sporlarına da damga vurdu mask
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Liselerarası Judo Gençler İl Seçmeleri 68 okuldan 84 sporcunun katılımı ile GEBZESEM'de gerçekleştirildi.  Seçmelerde ilk 3 dereceyi elde eden Kağıtsporlu sporcular, kentimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

23 Ara 2021 - 14:14 - Spor

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