Muammer Çelik, Yaman’a isyan etti

Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik yine bir dönem Kocaelispor’da başkanlık yapan ancak genel kurul yönetimi birlikte ihraç olan Osman Nuri Yaman’a ve avukatına çok sert tepki gösterdi. Yaman’ın avukatının tam 11 yıl sonra kulübe haciz gönderdiğini ifade eden Çelik, bu işin peşini bırakmayacağını da sözlerine ekledi.

O ZAMANLARDA NEREDEYDİN!

İşte eski başkan Muammer Çelik’in o açıklaması: Yönetim kuruluyla devrenin bitmesine 3 maç kala Kocaelispor’u yüz üstü bırakıp kaçmadın mı?Personeli, futbolcuları aç, tesisleri sahipsiz bırakıp kaçan sen değilmisin? Sen kaçtığında Hodrimeydan evime gelerek “Yarın bayram arifesi herkes perişan sahiplen” dediklerinde,ne yönetici, ne başkan nede bir yetkim olmadığı halde 160.000 dolar parayı şirketimden çekip bozdurup tesislerde mağduriyeti giderirken neredeydin?

BUNU NE HAKLA YAPARSIN

Senin adın bu kulüpte “Başkan” anılmasın diye sen ve yöneticilerini bu kulüpten genel kurulda ihraç etmedim mi? Şimdi Kocaelispor yönetiminin açıklamasında, buradan kaçman yetmiyormuş gibi, yönetiminde 4 avukat olmasına rağmen,hiç bir yöneticinin haberi ve imzası olmadan,sen tek başına hem de 2010 yılında aylık 9500 TL.maaşla anlaşıp nasıl mukavele yaparsın?

BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Bunun karşılığı o tarihte 8000 dolar yapıyor. Bugünkü parayla 115.000 TL aylık maaşla nasıl anlaştın?Üstüne bu avukat 1 gün kulübe gelmemiş. Şu anda maaşla çalışan avukat 5000 TL alırken… Anlaştığın bu avukat 11 yıl sonra aklına geliyor kulübe 350.000 TL haciz gönderiyor. Ben ve Kocaelispor taraftarları bu işin peşini bırakmayacağız.

YÖNETİME SESLENİYORUM

Buradan Kocaelispor yönetimine de sesleniyorum. Bu işi hukuka taşıyın! Bu Osman efendiyi genel kurulda kulüpten ihraç ettik.Adı bu kulübün başkanı olarak anılmasın,kayıtlarda geçmesin! Bu kulübün menfaatlerini savunurken haksız yere ceza aldım! Bu olayın da peşini bırakmayacağım.