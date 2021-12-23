2.Transfer dönemi 17 Ocak’ta başlıyor

2021-2022 Sezonunda, 24 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan 2.Transfer ve Tescil Döneminin başlangıç tarihi bir hafta öne çekilerek 17 Ocak 2022 tarihine başlatılacak. Transfer döneminin bitiş tarihi daha önce de açıklandığı gibi 04 Mart 2022 tarihinde olacak. Uluslararası Transfer ve Tescil işlemleri kitapçıkta açıklandığı üzere 24 Ocak-04 Mart 2022 tarihinde olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.