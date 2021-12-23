2.Transfer dönemi 17 Ocak’ta başlıyor

2021-2022 Sezonunda, 24 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan 2.Transfer ve Tescil Döneminin başlangıç tarihi bir hafta öne çekilerek 17 Ocak 2022 tarihine başlatılacak. Transfer döneminin bitiş tarihi daha önce de açıklandığı gibi 04 Mart 2022 tarihinde olacak. Uluslararası Transfer ve Tescil işlemleri kitapçıkta açıklandığı üzere 24 Ocak-04 Mart 2022 tarihinde olacak.