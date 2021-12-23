Sırrıpaşa’dan zirveye dev adım: 3-0

Arap atı gibi sonradan açılan Sırrıpaşa FK, önüne geleni ezip geçiyor. Bir ara alt sıralara kadar inen takım, üçüncü sıraya yükselirken, zirve ile arasında sadece 2 puan bulunuyor. Önceki kayam zirve iddialısı takılmadan Dilovası Belediye takımını konuk eden Derince Sırrıpaşa, 3-0 kazanırken, salı gecesi lider Çınarlıspor Mertspor ile 2-2 berabere kalınca, iki puan daha kazanç sağladı, zirveye yaklaştı. Harbiş de salı gecesi Güneşspor takımını 3-2 yenerken, o da zirveye ortak olmuştu.
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# Dilovası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.