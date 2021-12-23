Sırrıpaşa’dan zirveye dev adım: 3-0

Arap atı gibi sonradan açılan Sırrıpaşa FK, önüne geleni ezip geçiyor. Bir ara alt sıralara kadar inen takım, üçüncü sıraya yükselirken, zirve ile arasında sadece 2 puan bulunuyor. Önceki kayam zirve iddialısı takılmadan Dilovası Belediye takımını konuk eden Derince Sırrıpaşa, 3-0 kazanırken, salı gecesi lider Çınarlıspor Mertspor ile 2-2 berabere kalınca, iki puan daha kazanç sağladı, zirveye yaklaştı. Harbiş de salı gecesi Güneşspor takımını 3-2 yenerken, o da zirveye ortak olmuştu.