Beylikbağı kanatlandı: 1-0

1.Küme A Grubu maçları önceki akşam ve dün akşam oynandı. Lider Gebze Beylikbağı, Bekirdere engelini tek golle aşarken, takipçisi Başiskele Belediye fikstür gereği dinlendi ve fark 7 puana çıktı. 3.sıradaki Bekirdere lidere yenilirken kaybı adeta 6 puan oldu.