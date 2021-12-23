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23 Ara 2021 - 14:21- Spor G: 23 Ara 2021 - 14:22

Kullar-Tavşanlı’yı dörtledi Gültepe-1071 yenişemedi
Kullar-Tavşanlı’yı dörtledi Gültepe-1071 yenişemedi mask

1.Küme C Grubu’nda önceki akşam 2, dün akşam üç maç yonandı. Kullarspor, Tavşanlıspor deplasmanına çıkarken, 4 gollü galibiyetle adeta şov yaptı. Gültepespor ise Anadolu 1071 ise 11 berabere kaldı. Dün gece de gazetemiz baskıyla girerken 3 maç daha oynanıyordu.

23 Ara 2021 - 14:21 - Spor

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