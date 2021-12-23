1.Küme C Grubu’nda önceki akşam 2, dün akşam üç maç yonandı. Kullarspor, Tavşanlıspor deplasmanına çıkarken, 4 gollü galibiyetle adeta şov yaptı. Gültepespor ise Anadolu 1071 ise 11 berabere kaldı. Dün gece de gazetemiz baskıyla girerken 3 maç daha oynanıyordu.
23 Ara 2021 - 14:21- Spor Güncelleme: 23 Ara 2021 - 14:22
Kullar-Tavşanlı’yı dörtledi Gültepe-1071 yenişemedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.