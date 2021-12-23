Kullar-Tavşanlı’yı dörtledi Gültepe-1071 yenişemedi

1.Küme C Grubu’nda önceki akşam 2, dün akşam üç maç yonandı. Kullarspor, Tavşanlıspor deplasmanına çıkarken, 4 gollü galibiyetle adeta şov yaptı. Gültepespor ise Anadolu 1071 ise 11 berabere kaldı. Dün gece de gazetemiz baskıyla girerken 3 maç daha oynanıyordu.