Gebze Ampute’den 3-1’lik zafer

Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı, Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti. Gebze Belediyesi Ampute Spor Kulübü, Gebze’yi ligde başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Ampute futbol ligindeki temsilci Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı geçtiğimiz hafta sonu Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ekibiyle karşılaştı. Beylikbağı Spor Tesisleri futbol sahasında Samsun Bedensel Engelliler ekibini ağırlayan Gebze Belediyesi Ampute Spor Kulübü ekibi rakibini 3-1’lik farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Kıran kırana geçen futbol müsabakasında Gebze Belediyesi Ampute Spor Kulübü’nün gollerini Deniz Kılıç, Ercan Nazlı ve Hasan Haşhaş kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.