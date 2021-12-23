Gebze Ampute’den 3-1’lik zafer

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Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı, Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti. Gebze Belediyesi Ampute Spor Kulübü, Gebze’yi ligde başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Ampute futbol ligindeki temsilci Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı geçtiğimiz hafta sonu Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ekibiyle karşılaştı. Beylikbağı Spor Tesisleri futbol sahasında Samsun Bedensel Engelliler ekibini ağırlayan Gebze Belediyesi Ampute Spor Kulübü ekibi rakibini 3-1’lik farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Kıran kırana geçen futbol müsabakasında Gebze Belediyesi Ampute Spor Kulübü’nün gollerini Deniz Kılıç, Ercan Nazlı ve Hasan Haşhaş kaydetti.