Reklamı Kapat
23 Ara 2021 - 14:21- Spor G: 23 Ara 2021 - 14:23

Kartepe'de spor sahaları yenileniyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, spor sahalarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Kartepe'de spor sahaları yenileniyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde spor sahaları yenileme çalışmalarının son ayağı devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla sahaları daha modern bir duruma getiriyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ekipler tarafından ilçe genelinde spor sahalarında sentetik çim saha tamiri, demir yüzeylerin bakımı ve boyaması, galvanizli kafes tel tamir, PVC kaplı kafes tel tamiri, gergi teli/halatı montajı, beton yüzeylerin boyanması, çevre aydınlatması bakımı, kale filesi, basketbol filesi, voleybol filesi bakım, boya ve file montajı çalışmaları yapılıyor.

"GENÇLERİMİZİN SPORLA İÇ İÇE OLMASINI İSTİYORUZ"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman, "Ertuğrulgazi ve İbrikdere mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızı da bitirdikten sonra Kartepemiz genelindeki tüm spor alanlarımızın bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlamış olacağız. Tüm gençlerimizin amatör veya profesyonel sporla iç içe olmasını istiyoruz" dedi.
# Mustafa, Kartepe

23 Ara 2021 - 14:21 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.580.863 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kullar-Tavşanlı’yı dörtledi Gültepe-1071 yenişemedi mask
Kullar-Tavşanlı’yı dörtledi Gültepe-1071 yenişemedi
Gebze Ampute’den 3-1’lik zafer mask
Gebze Ampute’den 3-1’lik zafer
Kartepe'de spor sahaları yenileniyor mask
Kartepe'de spor sahaları yenileniyor
Sırrıpaşa’dan zirveye dev adım: 3-0 mask
Sırrıpaşa’dan zirveye dev adım: 3-0
Beylikbağı kanatlandı: 1-0 mask
Beylikbağı kanatlandı: 1-0
Muammer Çelik, Yaman’a isyan etti mask
Muammer Çelik, Yaman’a isyan etti
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL