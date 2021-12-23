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23 Ara 2021 - 14:22- Spor G: 23 Ara 2021 - 14:23

İzmitli güreşçiler Kahramanmaraş’ta mindere çıktı
İzmitli güreşçiler Kahramanmaraş’ta mindere çıktı mask

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. Merkez Spor Kompleksi'nde 110 takımdan 650 sporcunun katıldığı organizasyonda İzmit Belediyesporlu güreşçiler de mindere çıktı. İzmitli güreşçilerden 125 kiloda Alpaslan Güçlü 5. olurken; 97 kiloda Oğuzhan Ünal, 79 kiloda Denizcan Çırak ve 61 kiloda Kaan Çetin çeyrek final gördü. 98 kiloda ise Furkan Güler ilk 8’e girdi. İzmit Belediyespor Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen, güreşçilerin gelecek için ümit verdiklerini belirterek, 2-3-4-5 Ocak tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’na odaklandıklarını kaydetti.

23 Ara 2021 - 14:22 - Spor

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