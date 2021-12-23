Final kurslarında bursluluk sınav kayıtları başladı

Güraslan Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Aslan, İzmit Final Kişisel Gelişim Kursu Müdürü Mikail Aslan, Derince Final Kursu Müdürü Ayhan Aksoy, Kartepe Final Kursu Müdür Yardımcısı Yunus Emre Aslan ve İzmit Final Kursu Koordinatörü Ömer Gökdaş ile basın mensupları bugün Kartepe Final Kursunda bir araya geldi.

KARTEPE FİNAL

Haziran ayında hizmete başlayan ve 200 öğrenci ile yola devam eden Kartepe Final Kursuyla ilgili, İzmit, Kartepe ve Derince kurslarının bağlı olduğu Güraslan Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Aslan açıklamalarda bulundu. Bursluluk sınavının da yakın zamanda gerçekleştirileceğini ifade eden Kemal Aslan, "Haziran ayında Kartepe’deki Final kursumuzu açtık. 200 öğrenci kapasiteli kursumuzda 200 öğrenci bulunuyor. 8-10 kişilik sınıflarımız var. 22 öğretmenimiz var. 23 yıldır eğitim camiasının içindeyiz" dedi.

750 ÖĞRENCİ

Aslan, "Biz burada vatanına milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz o. Kartepe’de de güzel bir kurs açtık. Üç kurumumuzda toplam 750 öğrenci bulunuyor" dedi. İzmit Final Kursu müdürü Mikal Aslan, “Kurumlarımızda lise ve üniversiteye hazırlık öğrencileri yer alıyor. Geçen yıl bir Türkiye birincisi çıkardık. İlk bine üç öğrenci soktuk. İlk 5 bine 13 ilk 10 bine 20 öğrencimiz girdi ama bizim tüm öğrencilerimiz bizim için aynıdır. Biz öğrencilere ve velilere hayal satmıyoruz. Öğrenci de isteyecek, biz de onu yukarıya çekeceğiz. Örneğin 300 puan mı alıyor bir çocuk. Bunu 350 sonra da 400’e doğru çekmeye çalışıyoruz" dedi.

HER ÖĞRENCİ DEĞERLİDİR

İzmit Kurs Koordinatörü Ömer Gökdaş ise, “Bizde veliler geldiği zaman biz bu kadar tıp kazandırdık olayını kullanmayız. Çünkü buraya gelen her öğrenci değerlidir. Bizim hedefimiz her öğrenciyi kendi belirlediği hedef üzerinden daha yükseğe çekebilmek. Ben istesem giderim, fen liselerinden burslu öğrenci alırım. Veli de şuna inanıyor kursa gelenler çocuklar kazandı. Biz bunu işin doğasına aykırı buluyoruz. İyiler üzerinden reklam yapmak ve sene sonunda velinin alacağı cevap da belli. Yönetimler diyor ki mesela, “Bakın onlar kazandı, sizin çocuğunuzda sorun var” İşte biz buna karşıyız” dedi.

BURSLULUK SINAVI KAYITLARI BAŞLADI

Öte yandan Final kurumlarındaki bursluluk sınavları 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kurumlardan bireysel olarak başvuru yapıldığı gibi hem online hem de 0262 373 1004 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilirsiniz.