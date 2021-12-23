Özka lastik Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sıralamasında

Sektöründe 30 yılı aşan deneyim ve her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile tüm dünyada büyümesini sürdüren ÖZKA Lastik, Ekonomist Dergisi’nin her yıl düzenlediği Anadolu 500 sıralamasına adını yazdırdı. 2020 yılının verilerine göre hazırlanan sıralamada, Covid-19 pandemisinin küresel çapta yaşattığı sıkıntılara rağmen ÖZKA Lastik, cirosunu artırarak ülke ekonomisine pozitif etki sağladı. Tüm dünyada yaşanan enflasyon baskıları, hammadde fiyatlarındaki dolar bazlı artış eğilimleri ve ekonomik dengesizliklere rağmen listede güçlü bir yer edindikleri için gururlu olduklarını ifade eden ÖZKA Lastik Kurucu ve Onursal Başkanı Mehmet Şerif Kanık, önümüzdeki dönem için de özellikle ihracatta büyüme beklediklerini kaydetti. “Hem dünyada hem ülkemizde 2020 yılındaki daralmanın ardından, normalleşme adımları ile başlayan büyüme trendinin, aşılama oranlarının yükselmesiyle 2022 yılında da devam etmesi; ülke ekonomisindeki büyüme oranının en az 4% olması bekleniyor. Tarım alanındaki enflasyonist süreç, artan gıda talebi etkisiyle; tarım makineleri alanında yapılacak yatırımlar ve salgın nedeniyle ertelenen alt yapı yatırımlarının, 2022 yılında ürün grubumuza olan talepleri arttırması, kur etkisinin yaratacağı rekabetçi fiyat avantajı ile özellikle ihracat pazarında büyüme bekliyoruz.” şeklinde konuşan Kanık, 2019 yılından bu yana devam eden kapasite yatırımlarını dijital dönüşüm yatırımları ile destekleyerek, büyüme trendlerini ve rekabet üstünlüğündeki sürekliliği korumayı hedeflediklerini belirtti.

2004 yılından bu yana merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ araştırmasında 171. sırada yer alan ÖZKA Lastik, Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu (ISO 500) 2020 listesinde 338’inci sırada yer alıyor.

80’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT, İÇ PAZARDA % 40 PAZAR PAYI…

Kanık Şirketler Grubu bünyesinde 1991 yılında faaliyetlerine başlayan Özka Lastik, Kocaeli’nde yaklaşık 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı fabrikada üretim gerçekleştiriyor. 2021 yılı itibarıyla tamamladığı yatırımlarla günlük 200 ton üretim gerçekleştiren Özka Lastik, zirai ve iş makinası lastikleri alanında uzmanlaşarak yılda yaklaşık 1 milyon adet lastik üretiyor. Yurtiçinde zirai ve iş makinası lastiklerinde değişim pazarı dahil olmak üzere % 40 pazar payına sahip olan marka, üretiminin % 65’ini ihraç ediyor. Amerika, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Rusya, İngiltere, Fransa, Romanya, Sırbistan, Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus başta olmak üzere 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Özka Lastik, 2022 yılı itibarıyla Meksika, Brezilya ve Güney Afrika pazarlarında da ihracatını artırmayı hedefliyor. 2020 yılını 870 Milyon TL ciro ile kapatan şirket, 2021 yılı sonunda bir önceki yılın cirosuna kıyasla 61% oranında büyüme öngörüyor.