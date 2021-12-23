Rap şarkıcısı İzmit'te ölümden döndü!

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi eski İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. 34 EN 4591 plakalı otomobil ile İstanbul’dan Kandıra’ya klip çekimine giden Sedomen isimli rap şarkıcısının şoförü ve menajeri Abdullah Sonul buzlanan yolda aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen araçta rap şarkıcısı Sedomen ile birlikte 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumları iyi olan yaralılar kendi imkanları ile tedavi olacaklarını söyleyerek kaza yerinden ayrıldı. Araç kullanılmaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.