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23 Ara 2021 - 15:18- Asayiş G: 23 Ara 2021 - 15:21

Rap şarkıcısı İzmit'te ölümden döndü!

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil içerisinde bulunan rap şarkıcısı Sedomen ölümden döndü.
Rap şarkıcısı İzmit'te ölümden döndü! mask

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi eski İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. 34 EN 4591 plakalı otomobil ile İstanbul’dan Kandıra’ya klip çekimine giden Sedomen isimli rap şarkıcısının şoförü ve menajeri Abdullah Sonul buzlanan yolda aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen araçta rap şarkıcısı Sedomen ile birlikte 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumları iyi olan yaralılar kendi imkanları ile tedavi olacaklarını söyleyerek kaza yerinden ayrıldı. Araç kullanılmaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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23 Ara 2021 - 15:18 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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