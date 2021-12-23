İzmit’in dönüştürülen atıkları, Milas’ta zeytin fidanı olarak toprakla buluştu

Muğla Milas’ta bu yılın Ağustos ayında meydana gelen yangın felaketinin ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etmişti. 11 gün boyunca devam eden ve 20 bin hektarlık alanın kül olduğu ormanlık alan için harekete geçen İzmit Belediyesi ve Exitcom bir kampanya başlatarak 2 ay boyunca İzmit sınırları içerisinde elektronik atıkları topladı. Geri dönüşüm sonucu elde edilen gelirle alımı yapılan zeytin fidanlarının dikim etkinliği Milas Gürceğiz Mahallesi’nde yapıldı.



GENİŞ KATILIM

Gerçekleşen fidan dikim etkinliğine Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ateş, Halil Mutlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban, Milas Belediyesi birim müdürleri, Exitcom firma yetkilileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



10 TON ELEKTRONİK ATIK TOPLANDI

Yangın başladığı andan itibaren ekip ve araçlarıyla bölgeye giderek dayanışma ruhunu gösteren İzmit Belediyesi, 10 ton elektronik atığı geri dönüşüm işlemine tabi tutarak tam 400 adet zeytin fidanını Gürceğiz, Akçakaya ve Bayır Mahallesi’nde çitçiye dağıttı. Ayrıca Gürceğiz Mahallesi’nde gerçekleştirilen törenle zeytin fidanları toprakla buluştu.



TOKAT, “YANGINDAN SONRA DA BİZLE GÖNÜL BAĞINI KOPARMADILAR”

Gerçekleşen törende bir konuşma gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Burada çok hayırlı ve önemli bir vesile sebebiyle toplandık. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e sizler adına şahsım adına şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce de buraya gelip özellikle yangın acımızı paylaşmak, katkı ve destekleriyle yaralarımızı sarma konusunda çok kadirşinas bir tavır gösterdiler. O bizim acımızı ve sızımızı aynı şekilde hissediyor. Bu vesileyle de yangından sonra da bizle gönül bağını koparmadılar. Yaptıkları kampanyayla bize desteklerini sürdürdüler. Yanan ormanlarımızla birlikte zeytinciliğimiz, arıcılığımız zarar gördü. Zeytincimizin yarasına merhem olabilme adına böyle çok duygulandırıcı bir kampanyayla bize destek oldular. Vatandaşlarımıza destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.



“BİZ HER ZAMAN ÜRETİCİNİN VE ÜRETİMİN YANINDAYIZ”

Projenin gerçekleşmesinde katkı ve emeklerinden dolayı yetkililere teşekkürlerini ileten Başkan Tokat; “Bölgemiz köylüleri adına sizlere minnettarız. Bu yaşanan acılar unutulmaz. Sizlerin gösterdiği bu destek ve katkılarda unutulmaz. Her zaman hatırlayacağımız katkılar olacak. Zeytinciliğimizi desteklemek ve geliştirmek için de üreticilerimize hem fidan dağıtımı hem de fidan dikimi yapılacak. Biz her zaman üreticinin ve üretimin yanındayız. Sadece zeytincilikte değil diğer alanlarda da bu desteklerimizi önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz” dedi.



ÖZMURAL, “UMARIM BU ACILAR TEKRARLANMAZ”

Başkan Tokat’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural; “Gürceğiz Mahallemize kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Büyük geçmiş olsun. Umarım bu acılar tekrarlanmaz. Bizim de çorbada tuzumuz olsun katkımız olsun istedik. Bu acınızı paylaşmak için geldik buraya. Sizlere de buraya geldiğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah acısız günlerde tekrar görüşmek dileğiyle” dedi. Tören, konuşmaların yapılmasının ardından dikim alanda fidanların toprakla buluşmasıyla son buldu.