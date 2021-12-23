Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde, Murat T. isimli vatandaş kayak yaparken kontrolünü kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenen vatandaş bir süre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile ilk müdahalesi yapılan şahıs için 112 ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine paletli ATV ile kızaklı sedye ile gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahalesini yaparak soğuktan etkilenmemesi için sıkıca sardı. Emniyete alınan şahıs, aşağıda bekleyen ambulans ile hastaneye sevk edildi.
23 Ara 2021 - 16:25- Gündem Güncelleme: 23 Ara 2021 - 16:27
Kayak yaparken düşen vatandaş paletli kızak ile kurtarıldı
Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe’de kayak yapan vatandaş kontrolünü kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenen vatandaş sağlık ekiplerince kızaklı sedye ile kurtarıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.