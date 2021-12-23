KOÜ DK Oda Orkestrası'ndan Yıl Sonu Konseri   

Konsere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ile Prof. Dr. Ahmet Küçük, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Mete Aslan yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı çatısı altında 2015 yılında kurulan KOÜ “DK Oda Orkestrası”, pek çok başarılı konsere imza attı. Doç. Dr. Revnak Yengi’nin şefliğini üstlendiği DK Oda Orkestrası, kimi kuruluşlarla birlikte düzenlediği konserlerle Kocaeli’de klasik müziğin dinleyici kitlesinin yaygınlaşmasına aracı olduğu gibi şehirde merkezinde Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin bulunduğu ve başarılı konserleriyle Kocaelili sanatseverleri gururlandıran profesyonel gençlik orkestralarının da kurulmasına kaynaklık etmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye'de kurulan pek çok gençlik orkestrasının da sınavlarında başarılı olmakta ve Türkiye'nin müzik yaşamına nefes vermektedirler.

Mozart, Beethoven, Schubert senfonilerinden Shostakovich’e, Çağdaş Modern Türk Müziği bestecilerinin yapıtlarından Çağdaş Müzik bestecilerinden Schnittke’ye ulaşan klasik müzik repertuvarının zorlu yapıtlarından oluşan bir repertuvara sahip olan Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oda Orkestrası, bugün gerçekleştirdiği konserde de birbirinden değerli eserleri seyirciyle buluşturdular. Büyük beğeni toplayan konser sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Şef Doç. Dr. Revnak Yengi’ye çiçek takdim ederken, konsere hayran kaldığını ve öğrencilerimizle gurur duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.