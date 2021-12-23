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23 Ara 2021 - 16:49- Gündem G: 23 Ara 2021 - 16:51

Başiskele’de bu kez Senai Demirci “Konumuz aile” dedi  

Başiskele Belediyesi, “Konumuz Aile” programları kapsamında sosyal sorumluluk anlayışıyla söyleşilerine devam ediyor.     

Başiskele’de bu kez Senai Demirci “Konumuz aile” dedi   mask

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün 2022 yılını Başiskele’de “ Kadın ve Aile Yılı” olarak ilan etmesinin ardından ilk olarak Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim ile Başiskeleli vatandaşları buluşturan Başiskele Belediyesi, dün akşam da şair, yazar ve televizyon programcısı Dr. Senai Demirci’yi ağırlayarak “Konumuz Aile” dedi.

 

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKILMADI

 

Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Koronavirüs tedbirleri elden bırakılmadı. Salona girişlerde katılımcılara tek tek HES Kodu sorgulaması yapılırken, dezenfektan ünitelerinde eller dezenfekte edildi ve maskeler takıldı.

 

SENAİ DEMİRCİ: EVLENMEK BİR SEÇİMDİR

 

Söyleşide konuşan Senai Demirci, seçilen ve seçilmiş biri olmanın önemine vurgu yaparak, “Seçilmişlik, seçileni seçene karşı sorumlu tutar. Bu bizim en temel gerçeğimiz. Evlilik ve aile söz konusu olduğunda da evlenmek seçilmek demektir. O halde ben, beni kocası olarak seçen kadına bu seçiminin sorumluluğunu ödemek zorundayım. Kendisini karım olarak seçtiğim kadın da bana bu seçilmişliğinin bedelini ödemek durumundadır. Seçilmişliğimizi hatırlayalım. Evlilik ve aile olmak seçilmiş olmak demektir.” dedi.

“BİRBİRİMİZİ KUSURUMUZLA SEVMELİYİZ”

 

Evlilikte iletişimin çok önemli olduğunu anlatan Demirci, aile içerisindeki ilişkilerin her zaman kusursuz olamayacağını söyledi. Senai Demirci, “Birbirimizi eksiğimiz ve kusurumuzla seveceğiz. Kusursuz diye birini seviyorsanız aslında onu sevmiyorsunuz demektir. Kusursuz sevmek kusurlu sevmektir. Kusuruyla sevmek kusursuz sevgidir. Allah bizi kusurumuzla seviyor. Biz de birbirimizi böyle seveceğiz.” ifadelerini kullandı. Senai Demirci konuşmasının ardından katılımcıların evlilik ve aile ilgili sorularını da yanıtladı. Söyleşi, Belediye Başkan Yardımcıları Sema Arat ve Kadir Kandemir’in sahnede Senai Demirci’ye çiçek takdim etmesiyle son buldu.

# Başiskele, Kadın, koronavirüs
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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23 Ara 2021 - 16:49 - Gündem

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