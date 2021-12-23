Kocatürk: Dövizdeki düşüşün halkta pek karşılığını göremedik

Hükümetin aldığı tedbirler ve dövizde yaşanan sert düşüş nedeniyle vatandaşlar market fiyatlarında ciddi indirimler beklerken zincir marketlerde fiyatlar neredeyse sabit kaldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş fiyatlarla ilgili olarak, “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz” şeklinde açıklama yaparken Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Gölcük Şubesi Başkanı Çetin Kocatürk tüketicinin durumu ve düşüşün piyasaya yansımasıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

“PİYASAYA YANSIMAYACAĞINI KENDİLERİ AÇIKLADI”

Kocatürk, “TÜKODER olarak bizler bu konuyu yakından takip ettik. Dövizin sanal olarak düşürülmesi konusunda piyasada bir düşüş söz konusu değil. Çünkü döviz bazındaki o düşme tamamen bankadaki mevduatlarla alakalı bir düşüş yaşandı. Bunun piyasalara yansımayacağını kendileri açıkladı zaten. Biz en çok petrolle alakalı olan kalemlere karşı çıkmıştık. Benzin, dizel, motorin ve LPG’deki düşüş oranının oluşmayacağını söylediler. Yaklaşık 1 senedir devlet politikası olarak şöyle bir yöntem seçmişti hükümet: ÖTV oranında düşüşler yaparak pompaya çok yansıtmamışlardı. Şimdi buradaki açığı karşılamak amacıyla Dolar ve Euro’daki düşüşün pompaya yansımayacağını, bunun ÖTV üzerinden arttırılarak devam edeceğini söylediler. Bu da tabi ki piyasayı çok kötü etkileyecek. Biz buna kesinlikle karşıyız” dedi.

“DÖVİZİN YERİNİ PETROL ALDI”

Petrol üzerindeki düşüş sağlanamadığı takdirde piyasayı etkilemeyeceğine yüzde 100 eminiz. Çünkü dünyadaki hemen hemen birçok ülkede ana madde petrol üzerinden yoğunlaşıyor. Şu anda dövizin yerini direkt olarak petrol almış durumda. Bize göre petroldeki iniş ve çıkışlar piyasadaki enflasyonu belirleyecek. Hükümetin son yapmış olduğu açıklamaya göre, ÖTV oranlarındaki düzenlemelerle pompalarda değişiklik yaşanmayacağını söylemesi kesinlikle bir düşüşün olmayacağını gösteriyor. Bunun daha iyi bir düzenlemeyle yapılması gerekiyor çünkü şu anda sokaktaki insan cebindeki paraya, alım gücüne bakıyor. Bu olaylar almış olduğu 100-200 dolarla bir kar mantığı güdülecek bir durum değil. O yüzden özellikle Tüketici Koruma Derneği olarak tüketici hakları açısından hükümetin acilen petrol üzerinde bir düşüşe gitmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“RAHATLAMA HİSSEDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ”

Döviz ve altında yüzde 50 oranında bir düşüş yaşandı ama bu cidden sokaktaki halkın çok umrunda olmadı. Neden? Petrol düşmediği sürece, yakıt gideri düşmediği sürece herhangi bir malda ucuzlama yaşanacağını sanmıyoruz; bunun da yanlış olduğunu düşünüyoruz. Genelde tüketicilerimiz bize geldiklerinde bu düşüşün yansıması ne olacak diye bekliyor. Kimsenin bankalarda büyük mevduatları yok. Onun derdi ‘peyniri kaça alacağım, yakıt harcaması düşecek mi?’ Artarken de çok umurunda olmuyordu çünkü hep aynı parayla alıyordu zaten. Enflasyon arttığı, fiyatlar arttığı için alım gücünün düştüğünü hissediyordu. Şimdi bir rahatlama hissedeceğini düşündü aslında ama petrolde pompaya fiyatın yansımayacağını belirttikleri için yine bir kritik yaşandı. Buna rağmen bir düşüşün olma şansı olmaz çünkü her şeyin ana maddesinde petrol var. Bu dünyanın büyük bir gücü” dedi.

“HALK KARŞISINDA KARŞILIĞI YOK”

“Petrolde bir düşüş olmadığı sürece üretim maliyetini, ısıtma maliyetini, hiçbir şeyi düşüremezsiniz” diyen Yelis, “Herkes ilk etapta çok sevindi. Asgari ücretin zam oranında da çok sevindiler. Açıklanan kararların çok açıklayıcı olmaması aslında insanları biraz farklı yönlere itiyor. AGİ’nin kalkmış olmasından çok rahatsız herkes. Alınan bu kararların sokaktaki halk karşısında çok karşılığı olmadığını gördük, bize öyle geliyor. Tüketici Hakem Heyetleri’ne gelen konular bu şekilde oluşuyor. ‘Geçen hafta aldım 3 liraydı, dolar düştü yine 3 lira neden böyle satıyor’ gibi. Gerçekten Dolar ve Euro bazında bir düşüş sağlandı ama devlet Merkez Bankası garantili bu işi yaptığı için o zararı da halkın çekeceğini yavaş yavaş anlayacak. O yüzden de o düşüşlerin olmaması sıkıntı yaratıyor insanlara” ifadelerini kullandı.