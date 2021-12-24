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24 Ara 2021 - 09:25- Spor G: 24 Ara 2021 - 09:26

Semih Şaşmaz’a ret

BAL 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Arslanbeyspor Gençlerbirliği Kulübü’nün futbolcusu Semih Şaşmaz 5 maçlık cezasına yönelik yapılan itirazı tahkim...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Semih Şaşmaz’a ret mask

BAL 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Arslanbeyspor Gençlerbirliği Kulübü’nün futbolcusu Semih Şaşmaz 5 maçlık cezasına yönelik yapılan itirazı tahkimden onay olmadı.

AÇIKLAMA

Arslanbey Spor Kulübü futbolcusu Semih Şaşmaz'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

24 Ara 2021 - 09:25 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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