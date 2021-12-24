Semih Şaşmaz’a ret

BAL 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Arslanbeyspor Gençlerbirliği Kulübü’nün futbolcusu Semih Şaşmaz 5 maçlık cezasına yönelik yapılan itirazı tahkimden onay olmadı.
AÇIKLAMA
Arslanbey Spor Kulübü futbolcusu Semih Şaşmaz'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.