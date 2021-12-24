Semih Şaşmaz’a ret

BAL 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Arslanbeyspor Gençlerbirliği Kulübü’nün futbolcusu Semih Şaşmaz 5 maçlık cezasına yönelik yapılan itirazı tahkimden onay olmadı.

AÇIKLAMA

Arslanbey Spor Kulübü futbolcusu Semih Şaşmaz'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.