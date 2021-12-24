Belediye Derincespor’un kampı Titanic’te

3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk yarısını 26 puanla yedinci sırada tamamlayan Belediye Derincespor’da kamp programı belli oldu. Sarı lacivertlilerin kampı yarın başlayacak ve takım Antalya Titanic Otel’e yerleşecek. 12 günlük kamp sürecinde 3 hazırlık maçı yapacak olan ekibimiz 7 Ocak’ta şehre dönecek.