3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk yarısını 26 puanla yedinci sırada tamamlayan Belediye Derincespor’da kamp programı belli oldu. Sarı lacivertlilerin kampı yarın başlayacak ve takım Antalya Titanic Otel’e yerleşecek. 12 günlük kamp sürecinde 3 hazırlık maçı yapacak olan ekibimiz 7 Ocak’ta şehre dönecek.
24 Ara 2021 - 09:25- Spor Güncelleme: 24 Ara 2021 - 09:26
Belediye Derincespor’un kampı Titanic’te
3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk yarısını 26 puanla yedinci sırada tamamlayan Belediye Derincespor’da kamp programı belli oldu. Sarı lacivertlilerin kamp...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.