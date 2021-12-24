Hadi gel de el tut!

Uzun süreden beri takım mali anlamda kriz yaşasa da sarı lacivertli futbolcular geçen sezon olduğu gibi bu sezon da sahaya gerçek anlamda karakter ortaya koyuyor. Bunun farkında olan diğer kulüpler de Belediye Derincespor’da futbolcuların birçoğuna teklifler gönderiyor. Kulüpte ise öncelikli hedef mevcut futbolcuların ödemelerini yapmak ardından 3 nokta transfer gerçekleştirmek.

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Artık dayanacak güçleri kalmayan futbolcuların elden kaçması ihtimali bulunuyor. Muhammed Enes Yılmaz, Mehmet Tosun, Sercan Uslu, Berkay Çakır, Mesut Can Tunalı ve Melih İnan gibi kaliteli isimlere teklifler yağmur gibi yağarken Ekim ayından bu yana maaş ve maç başı alamayan futbolcuların elde nasıl tutulacağı merak ediliyor.