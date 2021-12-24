Haftanın maçını İlayda Çetiner yönetti

İlimizin başarılı kadın klasman hakemlerinden ve Kocaeli’yi profesyonel liglerde temsil eden tek kadın klasman hakemi olan İlayda Nihal Çetiner, Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın maçına atandı. İlimiz amatör liginde ve profesyonel liglerde birbirinden zorlu karşılaşmalarda başarılı performanslarıyla dikkat çeken Çetiner, Ataşehir Belediyespor - Beşiktaş arasındaki maçın hakemiydi. İlk haftayı galibiyetle kapatan iki takımın bu zorlu karşılaması İstanbul Yeni Sahra Stadı'nda oynandı. Bu kritik karşılaşmada Çetiner'in yardımcılıklarını Kütahya'dan Ayşe Karakoç ve Eskişehir'den Merve Turan yaptı. Dördüncü hakem olarak ise ilimizden Samet Yaşar Koç görev aldı.