Gençlerin rakibi İstanbulspor

Kocaelispor U-16 ve 17 takımları ikinci yarının ilk maçlarına bugün çıkıyor. Yeşil siyahlıların rakibi İstanbulspor olacak. Vinsan Tesisleri’ndeki karşılaşmalarda 16’nın maçı 12.00’de, 17’nin maçı ise 14.30’da başlayacak. 16’lar rakibi ile oynadığı ilk maçta 2 kez öne geçmesine rağmen maçtan 2-2’lik beraberlik ile ayrılmış, 17’ler ise sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmıştı.