Kocaelispor U-16 ve 17 takımları ikinci yarının ilk maçlarına bugün çıkıyor. Yeşil siyahlıların rakibi İstanbulspor olacak. Vinsan Tesisleri’ndeki karşılaşmalarda 16’nın maçı 12.00’de, 17’nin maçı ise 14.30’da başlayacak. 16’lar rakibi ile oynadığı ilk maçta 2 kez öne geçmesine rağmen maçtan 2-2’lik beraberlik ile ayrılmış, 17’ler ise sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmıştı.
24 Ara 2021 - 09:27- Spor Güncelleme: 24 Ara 2021 - 09:28
Gençlerin rakibi İstanbulspor
Kocaelispor U-16 ve 17 takımları ikinci yarının ilk maçlarına bugün çıkıyor. Yeşil siyahlıların rakibi İstanbulspor olacak. Vinsan Tesisleri’ndeki ka...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.