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24 Ara 2021 - 09:27- Spor G: 24 Ara 2021 - 09:28

Gençlerin rakibi İstanbulspor

Kocaelispor U-16 ve 17 takımları ikinci yarının ilk maçlarına bugün çıkıyor. Yeşil siyahlıların rakibi İstanbulspor olacak. Vinsan Tesisleri’ndeki ka...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Gençlerin rakibi İstanbulspor mask

Kocaelispor U-16 ve 17 takımları ikinci yarının ilk maçlarına bugün çıkıyor. Yeşil siyahlıların rakibi İstanbulspor olacak. Vinsan Tesisleri’ndeki karşılaşmalarda 16’nın maçı 12.00’de, 17’nin maçı ise 14.30’da başlayacak. 16’lar rakibi ile oynadığı ilk maçta 2 kez öne geçmesine rağmen maçtan 2-2’lik beraberlik ile ayrılmış, 17’ler ise sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmıştı.
# Kocaelispor

24 Ara 2021 - 09:27 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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