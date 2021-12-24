Kutluca köy mezarlığına taş duvar

Kocaeli’de yaşayanların mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için güvenlik ve temizlik başta olmak üzere her türlü bakımı düzenli olarak yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kutluca Köyü Mezarlığı’na da taş duvar imal etti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki mezarlıklarda bakım, onarım ve çevre düzenlemesini periyodik olarak sürdürüyor.

350 METRE TAŞ DUVAR

Körfez Kutluca Köyü’nden gelen talep üzerine harekete geçen ekipler, köy mezarlığına yeni bir taş duvar inşa etti. Çalışma dâhilinde 350 metre uzunluğunda ve 1,5 m yüksekliğinde taş duvar yapılarak, daha güvenli ve estetik bir görüntüye kavuşması sağlandı. Kutluca Köyü sakinleri, mezarlıklarını daha güzel ve bakımlı bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.