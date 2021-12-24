Bariyerlere çarpan otomobil ters yönde durabildi

Kaza, İzmit ilçesi otogar sapağı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 07 AIV 68 plakalı otomobil kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak ters yönde durdu. Kazayı görenler tarafından 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle hafif yaralanan K.K.’ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalesi yapıldı. Bir süreliğine trafikteki araçlar yolun tek şeridini kullanabildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.