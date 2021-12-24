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24 Ara 2021 - 09:34- Asayiş G: 24 Ara 2021 - 09:36

İki binanın çatısı alev alev yandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın bitişiğinde bulunan binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan çatılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İki binanın çatısı alev alev yandı mask

Yangın, saat 22.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Dere Pazarı Sokak üzerinde meydana geldi. Bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan başka bir binanın çatısına da sıçradı. Çatılardan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, her iki binanın çatısında çıkan yangını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iki binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 
# Yangın, Sokak

24 Ara 2021 - 09:34 - Asayiş

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