Saat 06.00 sıralarında, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm deposunun yatakhanesinde bulunan işçiler, alevleri fark ederek itfaiyeye haber verdi. İşçiler yatakhaneden çıkarken, olay yerine felen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının deponun yanında bulunan iş yerlerine sıçramaması için çaba harcanırken, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
24 Ara 2021 - 09:37- Asayiş Güncelleme: 24 Ara 2021 - 09:40
Geri dönüşüm deposu yandı
KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, geri dönüşüm deposunda çıkan yangın çevresindeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.