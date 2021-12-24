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24 Ara 2021 - 09:37- Asayiş G: 24 Ara 2021 - 09:40

Geri dönüşüm deposu yandı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, geri dönüşüm deposunda çıkan yangın çevresindeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Geri dönüşüm deposu yandı mask

Saat 06.00 sıralarında,  Darıca Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm deposunun yatakhanesinde bulunan işçiler, alevleri fark ederek itfaiyeye haber verdi. İşçiler yatakhaneden çıkarken, olay yerine felen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının deponun yanında bulunan iş yerlerine sıçramaması için çaba harcanırken, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 
# Yangın, Darıca

24 Ara 2021 - 09:37 - Asayiş

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