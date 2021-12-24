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24 Ara 2021 - 09:57- Gündem G: 24 Ara 2021 - 09:58

Büyükşehir’den Gölcük Hisareyn’e bal ormanı

Büyükşehir, Gölcük Hisareyn’deki dolgu alanına arıların bal yapmasına uygun tipteki ıhlamur, akasya, fıstık çamı, sedir ve kestane gibi ağaçların dikimine başladı

Büyükşehir’den Gölcük Hisareyn’e bal ormanı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Hisareyn Dolgu Alanında bal ormanı oluşturmak için çalışmalarına başladı. Toplamda 3.500 adet farklı tipte ağacın dikileceği alanda 60 adet ıhlamur fidanı toprakla buluşurken, çukur açma işlemi devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgede arıların bal yapmasına olanak sağlayacak ormanlık bir alan oluşacak.

40 DÖNÜME 3.500 AĞAÇ

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler Gölcük Hisareyn Dolgu Alanında hummalı bir çalışma yürütüyor. Dolgu alanını bal ormanına çevirmek için çalışma başlatan ekipler, ıhlamur, akasya, fıstık çamı, sedir, kestane gibi türlerden oluşan toplamda 3.500 adet ağacı toprakla buluşturacak. İlk aşamada 60 adet ıhlamur ağacının dikimi yapıldı. 40 dönümlük alanda diğer ağaçlar için çukur açılması çalışmaları devam ediyor.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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24 Ara 2021 - 09:57 - Gündem

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