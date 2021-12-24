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24 Ara 2021 - 10:03- Eğitim G: 24 Ara 2021 - 10:04

GTÜ Öğrencisine ÇEVKO’dan ödül

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından verilen “Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri”nde birincilik GTÜ’lü öğrencinin oldu.

GTÜ Öğrencisine ÇEVKO’dan ödül mask

Üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversite öğrencilerini ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk alanında özgün çevre dostu ürün, uygulama ve proje geliştirmelerini teşvik etmek için ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) tarafından “Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri” verildi. GTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Gülişah Sanem Şen “PharMy” adlı projesiyle P&G, CarrefourSA, Ball Corparation ve Tetra park gibi çeşitli firmalardaki katılımcılara sunumunu yaparak birincilik ödülünü almaya hak kazandı. PharMy adlı proje; ilaç atıklarının toplanmasına yardımcı olarak, ilaç sektörüne toplanan atıklar üzerinden bir sonraki üretimleri için veri sağlanıp ve fazla ilaç üretimine dur diyen bir veri ve akıllı ilaç atık toplama sistemi olarak Şen’e para ve plaket ödülü kazandırdı.

ÇEVKO Vakfı, Türkiye'de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991'de ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir vakıftır. Kuruluş amaçları doğrultusunda yaptığı tüm çalışmalarda "Entegre Atık Yönetimi" ilkelerini benimsemektedir. 2002 yılında uluslararası "Yeşil Nokta" markasının Türkiye'deki kullanım hakkını elde eden ÇEVKO Vakfı, Avrupa'da çok yaygın olan bu markayı kullanan geri kazanım örgütleri ailesine katılmış ve ülkemizi Avrupa Birliği'nde temsil etme hakkını kazanmıştır.

# Sanayi, proje

24 Ara 2021 - 10:03 - Eğitim

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