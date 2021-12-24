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24 Ara 2021 - 10:40- Gündem G: 24 Ara 2021 - 10:41

Kocaeli doğumlu 3 kişinin mal varlıkları donduruldu!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 770 kişinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu. Yayınlanan listede Kocaeli doğumlu 3 kişi yer aldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli doğumlu 3 kişinin mal varlıkları donduruldu! mask

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 770 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlığının dondurulması kararı alındı. Mal varlığı dondurulması kararı alınan kişilerden 454'ünü FETÖ/PDY üyesi oluşturuyor. Bu kişiler arasında Adil Öksüz, Tarık Toros, Cevheri Güven, Said Sefa, Tuncay Opçin, Zekeriya Öz ve Emrullah Uslu gibi isimler de bulunuyor. Mal varlığı dondurulanlar arasında 108 PKK/KCK üyesi; 119 IŞİD, Hizbullah ve El-Kaide üyesi; 89 da DHKP-C, MLKP ve MKP üyesi bulunuyor.

ÜÇ İSİM

Yayımlanan listede Kocaeli İzmit doğumlu olan 3 isim yer aldı. FETÖ/PDY üyesi olduğu belirtilen Cengiz Soysal ve Erkan Ertosun ile DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Afganistan'daki CIA üssüne saldırı düzenleyen intihar bombacısı Ürdünlü Homam Khaleel Mohammad Abumallal'ın eşi Defne Mohammad Abumallal yer aldı.

24 Ara 2021 - 10:40 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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