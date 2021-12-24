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24 Ara 2021 - 10:41- Gündem G: 24 Ara 2021 - 10:42

Üstgeçitlerde buzlanmaya karşı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaya güvenliği için üst geçitlerde solüsyon çalışması yapıyor

Üstgeçitlerde buzlanmaya karşı çalışma mask

İlimizde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havayla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, soğuk havayla birlikte oluşan buzlanmalara karşı yaya üst geçitlerinde solüsyon çalışması yapıyor.

SOLÜSYONLA TEMİZLENDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, buzlanma olmaması, vatandaşların kayarak zarar görmemesi için çalışmalarına gece geç saatlerde başlıyor. Ekipler buzlanmadan dolayı yayaların zarar görmemesi için solüsyonla temizlik çalışması yapıyor.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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24 Ara 2021 - 10:41 - Gündem

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