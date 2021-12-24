Üstgeçitlerde buzlanmaya karşı çalışma

İlimizde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havayla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, soğuk havayla birlikte oluşan buzlanmalara karşı yaya üst geçitlerinde solüsyon çalışması yapıyor.
SOLÜSYONLA TEMİZLENDİ
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, buzlanma olmaması, vatandaşların kayarak zarar görmemesi için çalışmalarına gece geç saatlerde başlıyor. Ekipler buzlanmadan dolayı yayaların zarar görmemesi için solüsyonla temizlik çalışması yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.