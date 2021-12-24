İzmitli iş insanı Kasım Efe koronaya yenik düştü

İzmit Bekirdere Mahallesi’nde ikamet eden, kentin sevilen ve tanınan iş insanlarından, ESA İnşaat ve BKSM Yapı firmalarının sahibi Betoncu lakabıyla bilinen Kasım Efe (66) Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ramazan Efe, Nejdet Efe ve Hasan Efe’nin babaları olan Kasım Efe'nin cenazesi bugün cuma namazını müteakip Kandıra Sinanlıbilallı Köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.