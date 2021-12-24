İzmit Bekirdere Mahallesi’nde ikamet eden, kentin sevilen ve tanınan iş insanlarından, ESA İnşaat ve BKSM Yapı firmalarının sahibi Betoncu lakabıyla bilinen Kasım Efe (66) Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ramazan Efe, Nejdet Efe ve Hasan Efe’nin babaları olan Kasım Efe'nin cenazesi bugün cuma namazını müteakip Kandıra Sinanlıbilallı Köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
24 Ara 2021 - 10:51- Asayiş Güncelleme: 24 Ara 2021 - 10:54
İzmitli iş insanı Kasım Efe koronaya yenik düştü
İlimizin tanınan ve sevilen iş insanlarından, ESA İnşaat ve BKSM Yapı firmalarının sahibi Kasım Efe(66) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.