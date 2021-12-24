Başkan Yıldızlı, İsmet İnönü’yü andı

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ardından partimizin ikinci genel başkanı seçilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hükümetini kuran, Kurtuluş Mücadelesi’nde cephedeki kahramanlıkları ile İstiklal Madalyası alan, Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmiş askeri bir deha, örnek bir siyasetçi İsmet İnönü’nün aramızdan ayrılışının 48. yılındayız. Toprak bütünlüğümüzün uluslararası alandaki teminatı Lozan Barış Antlaşması’nın kahramanı İsmet İnönü, gerek siyasi kimliği gerek askeri dehası gerek naif kişiliği ile kendi döneminde ve sonraki dönemlerde herkesin örnek aldığı bir isim olmuştur. Bu özelliklerin hiçbirini taşımayan ve bunun ağırlığı altında ezilen Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü iktidar sahipleri, İsmet İnönü’ye yönelik çirkin söylemlerde bulunmaktan hiç çekinmiyor. İsmet İnönü’nün “Tarih kürsüsünden hâlinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz” sözleri aslında her şeyi özetliyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün ve nice Cumhuriyet kahramanının o zorlu koşullarda içinde bulduğu cesareti bugün de tüm Cumhuriyet sevdalılarının içlerinde bularak göstermesini diliyor, eski genel başkanımız İsmet İnönü’yü ölümünün 48. yılında saygı ve şükranla anıyorum.”