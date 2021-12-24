Reklamı Kapat
24 Ara 2021 - 14:55- Siyaset G: 24 Ara 2021 - 14:57

Başkan Yıldızlı, İsmet İnönü’yü andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP’nin eski genel başkanı İsmet İnönü’nün 48. ölüm yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Yıldızlı, İsmet İnönü’yü andı mask

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ardından partimizin ikinci genel başkanı seçilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hükümetini kuran, Kurtuluş Mücadelesi’nde cephedeki kahramanlıkları ile İstiklal Madalyası alan, Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmiş askeri bir deha, örnek bir siyasetçi İsmet İnönü’nün aramızdan ayrılışının 48. yılındayız. Toprak bütünlüğümüzün uluslararası alandaki teminatı Lozan Barış Antlaşması’nın kahramanı İsmet İnönü, gerek siyasi kimliği gerek askeri dehası gerek naif kişiliği ile kendi döneminde ve sonraki dönemlerde herkesin örnek aldığı bir isim olmuştur. Bu özelliklerin hiçbirini taşımayan ve bunun ağırlığı altında ezilen Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü iktidar sahipleri, İsmet İnönü’ye yönelik çirkin söylemlerde bulunmaktan hiç çekinmiyor. İsmet İnönü’nün “Tarih kürsüsünden hâlinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz” sözleri aslında her şeyi özetliyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün ve nice Cumhuriyet kahramanının o zorlu koşullarda içinde bulduğu cesareti bugün de tüm Cumhuriyet sevdalılarının içlerinde bularak göstermesini diliyor, eski genel başkanımız İsmet İnönü’yü ölümünün 48. yılında saygı ve şükranla anıyorum.”
# Mustafa
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
CHP Emek komisyonu sahaya iniyor mask
CHP Emek komisyonu sahaya iniyor
Başkan Yıldızlı Sarıkamış şehitlerimizi unutmadı mask
Başkan Yıldızlı Sarıkamış şehitlerimizi unutmadı
Soyluçiçek: AKP büyük bir ihanet içindedir mask
Soyluçiçek: AKP büyük bir ihanet içindedir
Çakar’dan Güney’e “şikayetçi çocuk” benzetmesi mask
Çakar’dan Güney’e “şikayetçi çocuk” benzetmesi
“Türkçakal üzerinden yapılan saygısızca açıklama kabul edilemez” mask
“Türkçakal üzerinden yapılan saygısızca açıklama kabul edilemez”
Başkan Yıldızlı: “Bunlarda utanma da yok” mask
Başkan Yıldızlı: “Bunlarda utanma da yok”
“İktidarın yaptırdığı anketlerde bile CHP birinci” mask
“İktidarın yaptırdığı anketlerde bile CHP birinci”
CHP: Tek adam rejimine son vereceğiz mask
CHP: Tek adam rejimine son vereceğiz
CHP Kocaeli’den, Kartepe İlçe’nin yeni yönetimine ziyaret mask
CHP Kocaeli’den, Kartepe İlçe’nin yeni yönetimine ziyaret
“Asgari ücrete 5 bin TL olmalı, işveren de desteklenmeli”   mask
“Asgari ücrete 5 bin TL olmalı, işveren de desteklenmeli”  

24 Ara 2021 - 14:55 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.578.021 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Yıldızlı, İsmet İnönü’yü andı mask
Başkan Yıldızlı, İsmet İnönü’yü andı
İYİ Parti Çayırova'da yeni başkan Bayrak   mask
İYİ Parti Çayırova'da yeni başkan Bayrak  
BBP'li Yelis: Kocaeli’de mutlaka büyük bir patlama yapacağız mask
BBP'li Yelis: Kocaeli’de mutlaka büyük bir patlama yapacağız
Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı mask
Son seçimi doğru bilen anket şirketi rakamları paylaştı
İl başkanları, döviz kurundaki düşüşü değerlendirdi mask
İl başkanları, döviz kurundaki düşüşü değerlendirdi
CHP Emek komisyonu sahaya iniyor mask
CHP Emek komisyonu sahaya iniyor
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL