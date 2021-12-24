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24 Ara 2021 - 14:56- Gündem G: 24 Ara 2021 - 14:59

Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kar kalınlığının yükselmesiyle beraber vatandaşlar doğa ile içi içe olan tabiat parkının eşsiz manzarasına akın ediyor. Doğaseverler, konaklamak için adeta akın ediyor.
Kar yağışı ile beyaza bürünen tabiat parkı tıklım tıklım doldu mask

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan ve Gölcük Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Eriklitepe Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza bürünerek karpostallık görüntüler oluşturuyor. Hafta sonunu şehir dışından uzak, doğa ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar ailesi ile birlikte Eriklitepe Tabiat Parkı’na akın ediyor. Gündüz ve gece eşsiz manzarası ile vatandaşları mest eden Eriklitepe Tabiat Parkı’nda konaklamak isteyen vatandaşlar bungalov evlerde kalabiliyor. Doğaseverlerin konaklamak için sıraya girdiği tabiat parkında hafta sonu rezervasyonların Nisan ayına kadar dolduğu öğrenildi. İki oda, bir salon, banyo ve açık mutfaktan oluşan bungalov tipi evlerde vatandaşlara tüm olanaklar sağlanıyor.
Öte yandan, Eriklitepe’de drone ile çekilen görüntüler izleyenleri mest ediyor.

24 Ara 2021 - 14:56 - Gündem

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