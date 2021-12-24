Adanaspor - Kocaelispor (Canlı anlatım) 1-0

Bu sezon 17 maç sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 de mağlubiyet elde eden, 24 puanla 9. sırada yer alan Kocaelispor, 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 da yenilgi ile 23 puanla 11. sırada bulunan Adanaspor’a konuk oldu. Maç saat 19.00’da başladı.
Maç başladı
dk.7 Yiğitali düzeltti c eza yayı önünden sert vurdu, top üst direği yalayıp avuta çıktı.
dk.14 İsmail soldan atağı geliştirdi, ceza alanı içinde yetişen Fıratcan kötü urdu, Korcan rahat bloke etti.
dk.18 Sağdan Uğurcan ortaladı, altı pasta Semih son anda yatarak kafayla kornere attı.
Korner sağdan kullanıldı, Roche düşerken vurdu, Korcan çizgiden dışarıya çıkaramadı: 1-0...
dk.19 Adanaspor 1- Kocaelispor 0
dk.33 Sağdan İsmail ortaladı, Fıratcan altı pastan çok kötü vurdu.
dk.42 Mehmet Taş sarı kart gördü...
dk.44 Ahmethan uzaktan vurdu, top sağdan avuta çıktı.
dk.45 Uzun pasa çıkan kaleci Korcan kafayla uzaklaştırdı
Maça 2 dakika ilave edildi.
dk.45+1 Tetteh ceza alanı içinde Ahmethan'ı gördü, O çok kötü vurdu, Korcan'da kaldı.
dk.45+2 Omolo uzun gönderdi, Diop yakaladı, sola indirdi, Benhur tek başına ceza alanına girdi, kötü vurdu, kaleciden kornere çıktı.
İLK YARI SONA ERDİ... 1-0
İKİNCİ YARIYA TPEREİRA'NIN YERİNE TİSDELL, YİĞİTALİ'NİN YERİNE KUBİLAY BAŞLADI...
dk.48 İsmail soldan doldurdu, altı pasın içerisinde Tetteh'ten önce son anda Korcan yüzde yüzlük pozisyonu önledi.
Sarı kart: Semih... dk.49
dk.53 Altı pasta kötü vuran Ahmet sayesinde gol yemedik.
dk.54 Yine altı pastaki karambolde, Adanalılar beceriksizdi.
dk.55 Atilla 30 metreden vurdu, son anda keleci bloke etti.
dk.54 Celil sarı kart.
dk.57 Omolo sarı kart gördü.
dk.66 Benhur sağ taraftaki Tisdell'e aktardı, Tisdell çok kötü vurdu, avut.
dk.68 Mehmet ortaladı, Benhur kafayı kötü vurdu.
Mandjeck girdi, Omolo çıktı... dk.71
dk.72 İlyas Kubilay altı pasa çıkardı. Kimse dokunamadı.
dk.76 Semih çıktı Mevlüt Çelik girdi.
Mardjeck dk.77 sarı kart.
YENİ ADANA STADYUMU - ADANA
24.12.2021 - 19:00
OĞUZHAN ÇAKIR(Hakem)
CEMAL ALPAY(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET ŞENGÜL(2. Yardımcı Hakem)
EREN GÖKMEN(Dördüncü Hakem)
ADANASPOR İLK 11
18. GORAN KARACIC
12. ISAAC DONKOR
23. EVREN KORKMAZ
69. YOHAN CEDRIC BENJAMIN ROCHE
35. UĞURCAN YAZĞILI
6. YOUSSEF AIT BENASSER
5. CELİL YÜKSEL
77. HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN
90. AHMETHAN KÖSE
99. FIRATCAN ÜZÜM
11. SAMUEL TETTEH
Yedekler
1. BURAK ÇAPKINOĞLU
30. RÜŞTÜ HANLI
13. HARUN KAYA
3. MUHAMMET ÖMER ÇAKI
20. THOMAS JAN PAUL BRUNS
61. KADİR KELEŞ
70. MUHAMMED FATİH ARDIÇ
94. İBRAHİM AKSU
36. KINGSLEY INNOCENT
Teknik Sorumlu
SAİT KARAFIRTINALAR
KOCAELİSPOR İLK 11
1. KORCAN ÇELİKAY
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
6. MEHMET TAŞ
12. ATİLA TURAN
15. ALPAY ÇELEBİ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
29. MICHAEL PEREIRA
77. BENHUR KESER
89. YİĞİTALİ BAYRAK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. MEVLÜT ÇELİK
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. İSA NALBANT
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
41. TAHA BATUHAN YAYIKCI
52. DENİZALP ÖZDEMİR
61. TERRENCE LEONARD TISDELL
86. DİLAVER GÜÇLÜ
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.