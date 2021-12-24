Adanaspor - Kocaelispor (Canlı anlatım) 1-0

Bu sezon 17 maç sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 de mağlubiyet elde eden, 24 puanla 9. sırada yer alan Kocaelispor, 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 da yenilgi ile 23 puanla 11. sırada bulunan Adanaspor’a konuk oldu. Maç saat 19.00’da başladı.

Maç başladı

dk.7 Yiğitali düzeltti c eza yayı önünden sert vurdu, top üst direği yalayıp avuta çıktı.

dk.14 İsmail soldan atağı geliştirdi, ceza alanı içinde yetişen Fıratcan kötü urdu, Korcan rahat bloke etti.

dk.18 Sağdan Uğurcan ortaladı, altı pasta Semih son anda yatarak kafayla kornere attı.

Korner sağdan kullanıldı, Roche düşerken vurdu, Korcan çizgiden dışarıya çıkaramadı: 1-0...

dk.19 Adanaspor 1- Kocaelispor 0

dk.33 Sağdan İsmail ortaladı, Fıratcan altı pastan çok kötü vurdu.

dk.42 Mehmet Taş sarı kart gördü...

dk.44 Ahmethan uzaktan vurdu, top sağdan avuta çıktı.

dk.45 Uzun pasa çıkan kaleci Korcan kafayla uzaklaştırdı

Maça 2 dakika ilave edildi.

dk.45+1 Tetteh ceza alanı içinde Ahmethan'ı gördü, O çok kötü vurdu, Korcan'da kaldı.

dk.45+2 Omolo uzun gönderdi, Diop yakaladı, sola indirdi, Benhur tek başına ceza alanına girdi, kötü vurdu, kaleciden kornere çıktı.

İLK YARI SONA ERDİ... 1-0

İKİNCİ YARIYA TPEREİRA'NIN YERİNE TİSDELL, YİĞİTALİ'NİN YERİNE KUBİLAY BAŞLADI...

dk.48 İsmail soldan doldurdu, altı pasın içerisinde Tetteh'ten önce son anda Korcan yüzde yüzlük pozisyonu önledi.

Sarı kart: Semih... dk.49

dk.53 Altı pasta kötü vuran Ahmet sayesinde gol yemedik.

dk.54 Yine altı pastaki karambolde, Adanalılar beceriksizdi.

dk.55 Atilla 30 metreden vurdu, son anda keleci bloke etti.

dk.54 Celil sarı kart.

dk.57 Omolo sarı kart gördü.

dk.66 Benhur sağ taraftaki Tisdell'e aktardı, Tisdell çok kötü vurdu, avut.

dk.68 Mehmet ortaladı, Benhur kafayı kötü vurdu.

Mandjeck girdi, Omolo çıktı... dk.71

dk.72 İlyas Kubilay altı pasa çıkardı. Kimse dokunamadı.

dk.76 Semih çıktı Mevlüt Çelik girdi.

Mardjeck dk.77 sarı kart.

YENİ ADANA STADYUMU - ADANA

24.12.2021 - 19:00

OĞUZHAN ÇAKIR(Hakem)

CEMAL ALPAY(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ŞENGÜL(2. Yardımcı Hakem)

EREN GÖKMEN(Dördüncü Hakem)

ADANASPOR İLK 11



18. GORAN KARACIC

12. ISAAC DONKOR

23. EVREN KORKMAZ

69. YOHAN CEDRIC BENJAMIN ROCHE

35. UĞURCAN YAZĞILI

6. YOUSSEF AIT BENASSER

5. CELİL YÜKSEL

77. HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN

90. AHMETHAN KÖSE

99. FIRATCAN ÜZÜM

11. SAMUEL TETTEH

Yedekler

1. BURAK ÇAPKINOĞLU

30. RÜŞTÜ HANLI

13. HARUN KAYA

3. MUHAMMET ÖMER ÇAKI

20. THOMAS JAN PAUL BRUNS

61. KADİR KELEŞ

70. MUHAMMED FATİH ARDIÇ

94. İBRAHİM AKSU

36. KINGSLEY INNOCENT

Teknik Sorumlu

SAİT KARAFIRTINALAR

KOCAELİSPOR İLK 11

1. KORCAN ÇELİKAY

3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

6. MEHMET TAŞ

12. ATİLA TURAN

15. ALPAY ÇELEBİ

18. JOHANNA OCHIENG OMOLO

27. SEMİH KARADENİZ

28. MOUHAMED DIOP

29. MICHAEL PEREIRA

77. BENHUR KESER

89. YİĞİTALİ BAYRAK

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

4. MEVLÜT ÇELİK

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

19. İSA NALBANT

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

41. TAHA BATUHAN YAYIKCI

52. DENİZALP ÖZDEMİR

61. TERRENCE LEONARD TISDELL

86. DİLAVER GÜÇLÜ

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY