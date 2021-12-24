Marmara Kadın Kooperatifleri’nden Vali Yavuz’a teşekkür

Nuket Özcan’ın başkanlığında geçen yıl kurulan Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, kendi kaynaklarıyla kısa sürede genişleyerek Türkiye’nin en büyük kadın kooperatifi birliği haline geldi. Kadın girişimcilerin ürünlerini modern pazarlama teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası pazara açan, tanıtım filmleri, sosyal medya desteği ve danışmanlık hizmetleriyle farklı illerden yüzlerce kadının üretimine sahip çıkan Birlik, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da desteğiyle ilimizde ilk kez “21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü”nü kutladı.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kutlamaya geniş katılım oldu. Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, AKP İl Başkan Yardımcısı Füsun Çengelköy, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Birlik üyeleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan, konuşması sırasında kendilerine desteklerini sunan Vali Seddar Yavuz’a teşekkürlerini iletti.

“TÜRK KADINI TOPLUMDA KENDİNİ KANITLADI”

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, “Ülkemiz son zamanlarda kooperatifçilik konusunda önemli adımlar attı. Ticaretin vazgeçilmez unsurlarından birisi kadın girişimcilerimiz oldu. Bu kentte kadın girişimci kooperatiflerimiz önemli işlere imza atıp, bizleri gururlandırıyor” dedi. Ardından konuşan Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, “Türk kadını toplumun her katmanında kendini kanıtlamıştır. Sayın Valimizin direktifleriyle kendilerine her alanda destek olmayı sürdüreceğiz” dedi. Başkan Özcan, program sonunda protokol üyelerine hediye takdiminde bulundu.