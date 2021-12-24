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24 Ara 2021 - 15:10- Eğitim G: 24 Ara 2021 - 15:11

“KYÖV 4. Çocuk Edebiyatı Ödülleri” 2 esere verildi  

KYÖV tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Çocuk Edebiyatı Ödülleri yarışmasının ödülleri 2 esere gitti. 7-11 Yaş kategorisinde “Yeraltı Canavarı” adlı eseriyle Ayfer Demirtaş ve 11 yaş üzeri kategorisinde “Dedem Bir Maymun” adlı eseriyle Eşref Karadağ 2 biner TL’lik ödülün sahibi oldu

“KYÖV 4. Çocuk Edebiyatı Ödülleri” 2 esere verildi   mask

KYÖV tarafından; çocukların bilincini kirletmeyen, estetik algılarını geliştiren, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya çıkarılması ve çocuk edebiyatına dikkat çekilmesi amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Çocuk Edebiyatı Ödülleri” yarışmasının 4’üncüsünün son başvuru tarihi 5 Kasım olarak belirlenmişti. Yarışmanın ödül töreni ise, geçtiğimiz salı günü çevrim içi törenle gerçekleşti. Törene Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ünan, KYÖV Yönetim Kurulu Üyeleri, Okul Kurucu Temsilcisi Süleyman Annak, Okul Müdürü Güler Telli, Jüri Üyeleri ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

2 ESERE DE 2 BİN TL ÖDÜL

ODTÜ GV Özel Okulları Müdürü Güler Telli’nin açılış konuşmasıyla başlayan tören, KYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ünan’ın konuşmasıyla devam etti. Ünan, vakfın eğitim, kültür ve sağlık amacıyla kurulduğunu bu üç ana unsur çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. KYÖV 4. Çocuk Edebiyatı Ödülleri 7-11 yaş ve 11+ üzeri yaş kategorisinde iki eser arasında paylaşıldı. İki eser sahibine de 2.000’er TL takdim edildi. “KYÖV 4. Çocuk Edebiyatı Ödülleri” jüri üyeleri Şerif Ünan (Jüri Başkanı), Cahit Ökmen, Oya Gündüz Aksu, Hülya Çevirme ve Şebnem Cengiz tarafından titizlikle değerlendirildi.

“YERALTI CANAVARI”

Kişilerin ve toplumun belleğinde travmatik bir etkisi olan deprem olgusunu, çocuk dili ve duyarlığını incelikle gözeterek işlediği, aynı zamanda bir coğrafyanın özgünlüğünü arkadaşlık, düş, sevgi, cesaret gibi kavramlarla bir ailenin dokunaklı ve gerçekçi bir göç serüvenine dönüştürdüğü için 7-11 Yaş kategorisinde “Yeraltı Canavarı” adlı eseriyle Ayfer Demirtaş’a verildi.

“DEDEM BİR MAYMUN”

Sorgulayıcı bir bakış açısıyla, özgün ayrıntılarla kurduğu mizahi bir dil ve anlatımla, kurguladığı canlı karakterlerle, çocuk-hayvan ilişkisinin iyileştirici ve insancıl gücüne, doğal yaşama ve tüm canlılara duyulması gereken özene dayalı bir içeriği birleştirdiği için 11+ kategorisinde “Dedem Bir Maymun” adlı eseriyle Eşref Karadağ’a verildi.

4. ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ 

Ayfer DEMİRTAŞ- Yeraltı Canavarı

Eşref KARADAĞ- Dedem Bir Maymun

 

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ÖDÜL ALANLAR 

2017

Çiğdem SEZER- Juju Beni Unutma

Mustafa Hakkı KURT -Yeşil Çekirgeler Zamanı

Mavisel YENER- Oyun Sevenler Şapka Taksın, Şiir Sevenler Parmak Kaldırsın, Kedi Sevenler Buraya Toplansın

 

2018

Gökhan Akçiçek– Küçük İyilikler Sokağı

Mevlüt SOYSAL– Kuzey’in Maceraları Doğada İki Hafta

Zeynep ALPASLAN- Tokyo

 

2019

Burcu AKTAŞ – Vahşi Şeyler

Güliz SÜTÇÜ – Dodo Bay Poşet

Başak ABDULA – Bazen İşler Karışır – Öykü Teşvik Ödülü

# eğitim, sağlık, Mustafa, çocuk

24 Ara 2021 - 15:10 - Eğitim

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