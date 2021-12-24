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24 Ara 2021 - 15:10- Eğitim G: 24 Ara 2021 - 15:12

Karamürsel Anaokulu, Yerli Malı Haftası’nı özel etkinlikle kutladı

Karamürsel Anaokulu minikleri, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” için düzenledikleri etkinlikte bölgelerinin ürünlerini tanıttı; şiir, tekerleme, şarkı ve halk oyunları ile haftayı kutladı

Karamürsel Anaokulu, Yerli Malı Haftası’nı özel etkinlikle kutladı mask
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Karamürsel Anaokulu’nda minik öğrenciler, “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri katıldı. Okul içi çok amaçlı oyun salonundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

MİNİKLERDEN GÖRSEL ŞÖLEN

Programda konuşan Okul Müdürü Tuğba Sezer, “Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatılır. İnsanların parasını, malını eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruması ve kullanmasına tutumlu olmak denir” dedi. Ardından yerli malı kullanmaya teşvik etmek amacıyla velilerin destekleriyle öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler, çocukların tanıtımıyla sergilendi. Programda minik öğrenciler, hoşça vakit geçirdi. Bölgelerinin ürünlerini tanıtarak şiir, tekerleme, tutumlu insan şarkısı ve müzikli oyunla davetlilere görsel şölen sundu.
# eğitim

24 Ara 2021 - 15:10 - Eğitim

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