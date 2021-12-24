Kartonsan İlkokulu’ndan gazetemize ziyaret

Başiskele Kartonsan İlkokulu 2-A Sınıfı öğrencileri, “Doğru mu, Yanlış mı?” e-Twinning projesi aralık ayı medya gezisi kapsamında gazetemizi ziyaret ettiler. Sınıf Öğretmenleri Özlem Çakır’ın eşliğinde gazetemize gelen öğrencileri, gazetemizin Editörü Pınar Gül Tarhan ve Reklam Sorumlusu Miray Baklacı ağırladı. Gezi kapsamında minik öğrencilere gazetemizin reklam, yazı işleri, matbaa, bilgi işlem departmanları gezdirilip bilgi verildi. Öğrencilerin merak ettikleri konular hakkında hazırladıkları sorular, Pınar Gül Tarhan ve Miray Baklacı tarafından cevaplandırıldı. Gezinin sonunda Öğretmen Özlem Çakır ve öğrenciler, gazetemize teşekkür etti.