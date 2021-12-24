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24 Ara 2021 - 15:11- Eğitim G: 24 Ara 2021 - 15:13

Kartonsan İlkokulu’ndan gazetemize ziyaret

Başiskele Kartonsan İlkokulu 2-A Sınıfı Öğretmeni Özlem Çakır ve öğrencileri, “Doğru mu, Yanlış mı?” e-Twinning projesinin aralık ayı medya gezisi kapsamında gazetemize ziyarette bulundu

Kartonsan İlkokulu’ndan gazetemize ziyaret mask
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Başiskele Kartonsan İlkokulu 2-A Sınıfı öğrencileri, “Doğru mu, Yanlış mı?” e-Twinning projesi aralık ayı medya gezisi kapsamında gazetemizi ziyaret ettiler. Sınıf Öğretmenleri Özlem Çakır’ın eşliğinde gazetemize gelen öğrencileri, gazetemizin Editörü Pınar Gül Tarhan ve Reklam Sorumlusu Miray Baklacı ağırladı. Gezi kapsamında minik öğrencilere gazetemizin reklam, yazı işleri, matbaa, bilgi işlem departmanları gezdirilip bilgi verildi. Öğrencilerin merak ettikleri konular hakkında hazırladıkları sorular, Pınar Gül Tarhan ve Miray Baklacı tarafından cevaplandırıldı. Gezinin sonunda Öğretmen Özlem Çakır ve öğrenciler, gazetemize teşekkür etti.
# Başiskele

24 Ara 2021 - 15:11 - Eğitim

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