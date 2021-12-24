Kartonsan İlkokulu’ndan gazetemize ziyaret

Başiskele Kartonsan İlkokulu 2-A Sınıfı öğrencileri, “Doğru mu, Yanlış mı?” e-Twinning projesi aralık ayı medya gezisi kapsamında gazetemizi ziyaret ettiler. Sınıf Öğretmenleri Özlem Çakır’ın eşliğinde gazetemize gelen öğrencileri, gazetemizin Editörü Pınar Gül Tarhan ve Reklam Sorumlusu Miray Baklacı ağırladı. Gezi kapsamında minik öğrencilere gazetemizin reklam, yazı işleri, matbaa, bilgi işlem departmanları gezdirilip bilgi verildi. Öğrencilerin merak ettikleri konular hakkında hazırladıkları sorular, Pınar Gül Tarhan ve Miray Baklacı tarafından cevaplandırıldı. Gezinin sonunda Öğretmen Özlem Çakır ve öğrenciler, gazetemize teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.