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24 Ara 2021 - 15:27- Ekonomi G: 24 Ara 2021 - 15:28

İzocam, ‘sıfır iş kazası’nda   başarı çıtasını yükseltiyor

“Güvenlik seninle başlar” sloganıyla başlattığı çevre, iş sağlığı ve güvenliği projesinde başarıyı yakalayan İzocam, 2021’de Eskişehir tesisinde 3’üncü, Tarsus tesisinde ise 2’nci iş kazasız yılını kutladı.

İzocam, ‘sıfır iş kazası’nda   başarı çıtasını yükseltiyor mask

Türkiye yalıtım sektörünün lider kuruluşu İzocam, sıfır iş kazası, sıfır çevre kazası, minimum çevresel etki ve sıfır meslek hastalığı hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. “Güvenlik seninle başlar” sloganıyla imza attığı Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) farkındalığı projesinde başarıyı yakalayan İzocam, bu sene Eskişehir tesisinde 3’üncü, Tarsus tesisinde ise 2’nci iş kazasız yılını kutladı.

GÜVENLİK SENİNLE BAŞLAR

İzocam, 2001 yılında OHSAS 18001 ile belgelenerek 2021 yılında ISO 45001 ile sürdürdüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni, tüm tesisleri ve merkezi süreçlerinde uyguluyor. Faaliyet gösterdiği alanda risk ve tehlikelerin yüksek seviyede olması nedeniyle saha çalışanlarının iş güvenliğini üst seviyede önemseyen İzocam, son birkaç yıldır da "Güvenlik Seninle Başlar" sloganı ile önemli bir kültür değişimi başlattı.

TATBİKAT VE EĞİTİMLER

Tüm çalışanlar tarafından benimsenen ve onların da değişime katılım gösterdiği yeni İSG yaklaşımını günlük işleyişin ayrılmaz bir parçası haline getiren İzocam, çalışanlarının duyarlılığını ve farkındalığını arttırmaya yönelik sürekli etkinliklere ve belli periyodlarda gerçekleşen tatbikat ve eğitimlere imza atıyor. İSG’yi sadece çalışanlarının değil müşteri ve paydaşlarının da gündeminde tutma misyonu ile hareket eden İzocam, “sıfır iş kazası” hedefinin devamlılığı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24 Ara 2021 - 15:27 - Ekonomi

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